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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604117931
Уникальный номер закупки
16/2.1/0062768/ТГУхта
Наименование закупки
Оказание услуг по мойке, химчистке салонов автомобилей филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных на территории г. Вологды, в 2017 году (115/16/2.1/0062768/ТГУхта/25.09.16/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 11-20-61
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герб Светлана Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мойке, химчистке салонов автомобилей филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных на территории г. Вологды, в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2016 09:00 GMT +325.10.2016 09:0025.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604117931Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке, химчистке салонов автомобилей филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных на территории г. Вологды, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
25.10.2016 13:0025.10.2016 13:0025.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604117931Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мойке, химчистке салонов автомобилей филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных на территории г. Вологды, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
24.11.2016 09:0024.11.2016 09:0024.11.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604117931Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке, химчистке салонов автомобилей филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных на территории г. Вологды, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.11.201624.11.2016 09:0024.11.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604117931Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке, химчистке салонов автомобилей филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных на территории г. Вологды, в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мойке, химчистке салонов автомобилей филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных на территории г. Вологды, в 2017 году
Начальная цена
354 767,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
45.20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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