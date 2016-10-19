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Номер извещения
31604119385
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055233/ТГУхта
Наименование закупки
Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (3 лота) (107/16/2.1/0055233/ТГУхта/28.09.16/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2016 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герб Светлана Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2016 09:00 GMT +319.10.2016 09:0019.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604119385Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 13:0019.10.2016 13:0019.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604119385Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
28.11.2016 20:0028.11.2016 20:0028.11.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119385Подведение итогов не позднее Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.11.201628.11.2016 20:0028.11.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119385Подведение итогов не позднее Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
586 460,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
53.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2016 09:00 GMT +319.10.2016 09:0019.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604119385Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 13:0019.10.2016 13:0019.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604119385Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
28.11.2016 20:0028.11.2016 20:0028.11.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119385Подведение итогов не позднее Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.11.201628.11.2016 20:0028.11.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119385Подведение итогов не позднее Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
221 840,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
53.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УОВОФ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2016 09:00 GMT +319.10.2016 09:0019.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604119385Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УОВОФ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 13:0019.10.2016 13:0019.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604119385Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УОВОФ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
28.11.2016 20:0028.11.2016 20:0028.11.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119385Подведение итогов не позднее Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УОВОФ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.11.201628.11.2016 20:0028.11.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604119385Подведение итогов не позднее Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УОВОФ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг, связанных с экспресс-доставкой корреспонденции (груза) для нужд УОВОФ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
59 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
53.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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