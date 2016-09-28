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    Главная / Торги / Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016

    Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2016 12:0028.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604116583Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604116583

    Уникальный номер закупки

    16/4.1/0061594/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2016 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    0061954 Изменения в документацию.doc

    61954 коррект.rar

    Приложение 2. Опросные листы.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-52-69

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Закупки и тендеры Мебель

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.09.2016 12:00 GMT +328.09.2016 12:0028.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604116583Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2016 10:0529.09.2016 10:0529.09.2016 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604116583Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2016 21:0007.10.2016 21:0007.10.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604116583Подведение итогов не позднее Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201607.10.2016 21:0007.10.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604116583Подведение итогов не позднее Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016

    Начальная цена

    104 852 350,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26

    Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

    27

    Производство электрического оборудования

    31

    Производство мебели

    41

    Строительство зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль SFP+ LR, 10Гбит/с, одномод, двухволоконный, 1310 нм, 2 км, разъем LC, SFP-PLGN-10GE-SM-13-2-2-LC."

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, RJ45 коннектор SFP-PLGN-GE-RJ45"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Модуль SFP LX/LH, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 3,3V, 20 км, разъем LC, SFP-PLGN-GE-SM-13-2-20- LC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-S КоСП-85-А3424GE-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3448GE-S (КоСП-85-А3448GE-4)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-FS КоСП-85-А3424GE-FS-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Система управления сетевыми элементами Polygon SNMP Manager (PLGNSNMPMAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Коммутатор Арлан-3424GE-S (22хGE (RJ-45), 2хGE Combo (RJ-45/SFP), 4х10G (SFP+), AC+AC, стекируемый, исполнение 19)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Коммутатор ЛВС 46хGE (RJ-45), 2хGE Combo (RJ-45 / SFP), 4х10G (SFP+), USB; AC+AC; исполнение 19, стекируемый, Арлан-3448GE-S"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Коммутатор ЛВС 24хGE (SFP), 4х10G (SFP+); AC+AC; исполнение 19, стекируемый, Арлан-3424GE-FS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Блок распределения 12-канальный АСС ЦС-1202 (24-60В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Устройство микропроцессорное ЕТС 24R, 2 линии вторичных часов (импульсных, DCF, MOBALine), 4 управляемых контакта реле, монтаж в 19" стойку :батарея активного хода,ВР ЕТС R 24V/2,3Ah;руководство по эксплуатации,103482.007.004.001 РЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Комплект абонента КА 1401-03 для обеспечения дуплексной громкоговорящей связи по 4-х проводным каналам ТЧ, с пультом абонентским ПА-1401-03, с колонкой акустической АС-1, с коробкой монтажной, с блоком питания АС-220-N-12-500, с патч-кордом RJ-45, с"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Пульт участника ПМ 2107 (с динамическим микрофоном с индикацией)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Колонка акустическая АС-1 6вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Блок управления БУ-2006 для согласования уровней сигналов аппаратуры селекторной связи и элементов комплекса АК "Мини-студия", с напряжением питания 220В, с аварийным питанием 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Система гарантированного питания BFIpzs 20T MS. Опросный лист № 7214.095.002.209.445.01-ЭМ2.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Модуль батарейный БМСИПБ1,5-3КА.9-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Источник бесперебойного питания Online двойного преобразования PF=0,9 СИПБ3КА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Шкаф силовой распределительный. Габарит (ВхШхГ): 600х400х250 мм. Комплектация по опросному листу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Блок-бокс серии БТМА. Габаритные размеры (ШхДхВ): 2300х4000х2630мм. Комплектация по опросному листу 693/5.020.02.01-СС.ОЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Радиомодем, 136-174МГц, в комплекте: Радиомодем Стандартный ОВЧ, 136-174МГц, VHF Guardian 100, комплект программного обеспечения для настройки и диагностики, руководство по эксплуатации, кабель информационный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Кабель заземления для оборудования цифровых систем передачи данных MEGATRANS длиной 5м Nateks MGS-CAB-GND-5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Кабель управления MGS-CAB-AUX для оборудования Megatrans-3 (4), длина 1.8м. Разъемы: DB9 -розетка, DB9 -вилка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Устройство защиты оборудования Megatrans-3L(4W) в проводных линиях связи на 1 пару MGS-DSL-Protect"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Модуль FlexCON-NG-2FXO на 2 порта FXO для установки в конвертер FlexCON-NG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Модуль на 2 порта ТЧ (2/4 проводных, в т.ч. с поддержкой E&M) FlexCON-NG-2VF для установки в конвертер FlexCON-NG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Конвертер универсальный интерфейсов FlexCON-NG-SR, sub-rack, 2xEthernet, 2xRS232/422/485, 2 места для дополнительных модулей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Модуль интегрированный MGS-4-RG-XCVR-4W, NG выделение/вставка Ethernet для установки в корпус MGS-4-CASE-ST прием ДП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Стальной герметичный корпус для регенераторов MEGATRANS-3 или 2-х MEGATRANS-4, работающих по симметричным парам. Возможна установка регенераторов MEGATRANS-3M/3L или одного регенератора MEGATRANS-4. Ввод/Вывод: 1Ethernet/E1, 2/4xDSL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Источник дистанционного питания MGS-4-RPSU для MEGATRANS-3 и MEGATRANS-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Модуль приёмопередатчика MEGATRANS-4, 2 симметричные пары, 5704 кбит/с, АОКС, subrack, 2E1 120 Ом, Ethernet 10/100 Base-T, в комплекте c разъёмом для кабеля G.703, линейным кабелем и кабелем Ethernet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Модуль стандартный для подключения питания внешней аварийной сигнализации и терминала управления для кассеты FlexGain FG-R-W-E и FG-R-PCM/W-E. Вход синхронизации 2048кГц G.703.10 FG-ACU-SR, V1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Универсальная FlexGain кассета 19" (14 платомест), верхняя кросс-плата, встроенная Ethernet-шина, возможность установки Ethernet-коммутатора, подключение питания и RS232 через модуль ACU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.116.ИНД-Exd-4/20-(-50+50)-0,5/0,6-2-2-5000-159-П-К1/Г7-К-К в комплекте с УЗИП ТЕРМ 001-Exd"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Датчик избыточного давления общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения, модель 2160, с материалами, контактирующими с рабочей средой титан ВТ1-0 и сталь 12Х18Н10Т, с микропроцессорным электронным преобразователем и индикаторным устро"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-указатель предельного давления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Разъединитель РЛНД-I.1-10.IV/400H УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 39"

    "Устройство комплектное резистивного заземления нейтрали КУН-70У3 Опросный лист № 7214.095.002.209.253.01-ЭС.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-1-10/12,0 III УХЛ1 ТУ 3414-039-49040910-2000"

    Кол-во: 84

    "Позиция 41"

    "Комплекс модульного оборудования ЭХЗ КМО НГК-ИПКЗ-Евро-2.0(48)-У2-М3(3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Датчик избыточного давления общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения, модель 2160, с материалами, контактирующими с рабочей средой титан ВТ1-0 и сталь 12Х18Н10Т, с микропроцессорным электронным преобразователем и индикаторным устро"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Манометр технический МП4-У-У2-2,5МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-указатель предельного давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-указатель предельного давления"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-указатель предельного давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЁТ ЭРСВ-540Л В. Опросный лист № 7214.095.002.209.203.01-ВК.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Комплекс модульного оборудования с интегрированной системой коррозионного мониторинга НГК СКМ,НГК-ИПКЗ-Евро-2,0(48)-М4(4)-У2, (шкаф IP34 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)), опросный лист 0054.001.001.Р.0002.0405.0002.4401.000-ЭХЗ.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Комплекс модульного оборудования с интегрированной системой коррозионного мониторинга НГК СКМ,НГК-ИПКЗ-Евро-2,0(48)-М3(3)-У2, (шкаф IP34 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)), опросный лист 0054.001.001.Р.0002.0405.0002.4401.000-ЭХЗ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-25кВА-10/0,4кВ-2010-У1. Комплектация по опросному листу 693/5.058.279.01-ЭС.ОЛ1."

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Оборудование технологической связи. Система передачи данных ТМ и система мультиплексорного оборудования."

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Оборудование системы подвижной радиосвязи цифрового стандарта DMR ОЛ: 7214.095.002.209.203.01-ССД.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Оборудование технологической связи. Система передачи данных ТМ Опросный лист 7214.095.002.209.280.01-ССД.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Оборудование системы подвижной радиосвязи цифрового стандарта DMR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Оборудование технологической связи. Система передачи данных ТМ. ОЛ:7214.095.002.001.203.01-ССД.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Манометр технический МП4-У-У2-0,6кгс/см2-1,5-IP40-ФОШ-М20х1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Оборудование технологической связи. Оборудование системы подвижной радиосвязи цифрового стандарта DMR. ОЛ: 6531.095.013.062.521.01-ССД.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Оборудование технологической связи. Система передачи данных. Опросный лист 6531.095.013.062.521.01-ССД.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Модуль на 2 порта FXS FlexCON-NG-2FXS для установки в конвертер FlexCON-NG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Кабель активный SFP+, для стекирования, 10Гбит/с, витая пара, 1м, (SFP-PLGN-10GE-TP-1)"

    Кол-во: 5

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
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    177079
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    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
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    177044
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    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
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    Лоты:
    1
    Регион:
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