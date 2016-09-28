Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка электротехнического оборудования и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0061594/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Модуль SFP+ LR, 10Гбит/с, одномод, двухволоконный, 1310 нм, 2 км, разъем LC, SFP-PLGN-10GE-SM-13-2-2-LC." Кол-во: 4

"Позиция 2" "Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, RJ45 коннектор SFP-PLGN-GE-RJ45" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Модуль SFP LX/LH, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 3,3V, 20 км, разъем LC, SFP-PLGN-GE-SM-13-2-20- LC" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-S КоСП-85-А3424GE-4" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3448GE-S (КоСП-85-А3448GE-4)" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Контракт сервисной поддержки на 1 год для коммутатора Арлан-3424GE-FS КоСП-85-А3424GE-FS-4" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Система управления сетевыми элементами Polygon SNMP Manager (PLGNSNMPMAN)" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Коммутатор Арлан-3424GE-S (22хGE (RJ-45), 2хGE Combo (RJ-45/SFP), 4х10G (SFP+), AC+AC, стекируемый, исполнение 19)" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Коммутатор ЛВС 46хGE (RJ-45), 2хGE Combo (RJ-45 / SFP), 4х10G (SFP+), USB; AC+AC; исполнение 19, стекируемый, Арлан-3448GE-S" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Коммутатор ЛВС 24хGE (SFP), 4х10G (SFP+); AC+AC; исполнение 19, стекируемый, Арлан-3424GE-FS" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Блок распределения 12-канальный АСС ЦС-1202 (24-60В)" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Устройство микропроцессорное ЕТС 24R, 2 линии вторичных часов (импульсных, DCF, MOBALine), 4 управляемых контакта реле, монтаж в 19" стойку :батарея активного хода,ВР ЕТС R 24V/2,3Ah;руководство по эксплуатации,103482.007.004.001 РЭ" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Комплект абонента КА 1401-03 для обеспечения дуплексной громкоговорящей связи по 4-х проводным каналам ТЧ, с пультом абонентским ПА-1401-03, с колонкой акустической АС-1, с коробкой монтажной, с блоком питания АС-220-N-12-500, с патч-кордом RJ-45, с" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Пульт участника ПМ 2107 (с динамическим микрофоном с индикацией)" Кол-во: 8

"Позиция 15" "Колонка акустическая АС-1 6вт" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Блок управления БУ-2006 для согласования уровней сигналов аппаратуры селекторной связи и элементов комплекса АК "Мини-студия", с напряжением питания 220В, с аварийным питанием 24В" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Система гарантированного питания BFIpzs 20T MS. Опросный лист № 7214.095.002.209.445.01-ЭМ2.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Модуль батарейный БМСИПБ1,5-3КА.9-11" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Источник бесперебойного питания Online двойного преобразования PF=0,9 СИПБ3КА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Шкаф силовой распределительный. Габарит (ВхШхГ): 600х400х250 мм. Комплектация по опросному листу" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Блок-бокс серии БТМА. Габаритные размеры (ШхДхВ): 2300х4000х2630мм. Комплектация по опросному листу 693/5.020.02.01-СС.ОЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Радиомодем, 136-174МГц, в комплекте: Радиомодем Стандартный ОВЧ, 136-174МГц, VHF Guardian 100, комплект программного обеспечения для настройки и диагностики, руководство по эксплуатации, кабель информационный" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Кабель заземления для оборудования цифровых систем передачи данных MEGATRANS длиной 5м Nateks MGS-CAB-GND-5" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Кабель управления MGS-CAB-AUX для оборудования Megatrans-3 (4), длина 1.8м. Разъемы: DB9 -розетка, DB9 -вилка" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Устройство защиты оборудования Megatrans-3L(4W) в проводных линиях связи на 1 пару MGS-DSL-Protect" Кол-во: 10

"Позиция 26" "Модуль FlexCON-NG-2FXO на 2 порта FXO для установки в конвертер FlexCON-NG" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Модуль на 2 порта ТЧ (2/4 проводных, в т.ч. с поддержкой E&M) FlexCON-NG-2VF для установки в конвертер FlexCON-NG" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Конвертер универсальный интерфейсов FlexCON-NG-SR, sub-rack, 2xEthernet, 2xRS232/422/485, 2 места для дополнительных модулей" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Модуль интегрированный MGS-4-RG-XCVR-4W, NG выделение/вставка Ethernet для установки в корпус MGS-4-CASE-ST прием ДП" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Стальной герметичный корпус для регенераторов MEGATRANS-3 или 2-х MEGATRANS-4, работающих по симметричным парам. Возможна установка регенераторов MEGATRANS-3M/3L или одного регенератора MEGATRANS-4. Ввод/Вывод: 1Ethernet/E1, 2/4xDSL" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Источник дистанционного питания MGS-4-RPSU для MEGATRANS-3 и MEGATRANS-4" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Модуль приёмопередатчика MEGATRANS-4, 2 симметричные пары, 5704 кбит/с, АОКС, subrack, 2E1 120 Ом, Ethernet 10/100 Base-T, в комплекте c разъёмом для кабеля G.703, линейным кабелем и кабелем Ethernet" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Модуль стандартный для подключения питания внешней аварийной сигнализации и терминала управления для кассеты FlexGain FG-R-W-E и FG-R-PCM/W-E. Вход синхронизации 2048кГц G.703.10 FG-ACU-SR, V1" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Универсальная FlexGain кассета 19" (14 платомест), верхняя кросс-плата, встроенная Ethernet-шина, возможность установки Ethernet-коммутатора, подключение питания и RS232 через модуль ACU" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Термопреобразователь ТСМУ 011.116.ИНД-Exd-4/20-(-50+50)-0,5/0,6-2-2-5000-159-П-К1/Г7-К-К в комплекте с УЗИП ТЕРМ 001-Exd" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Датчик избыточного давления общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения, модель 2160, с материалами, контактирующими с рабочей средой титан ВТ1-0 и сталь 12Х18Н10Т, с микропроцессорным электронным преобразователем и индикаторным устро" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-указатель предельного давления" Кол-во: 3

"Позиция 38" "Разъединитель РЛНД-I.1-10.IV/400H УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ 3414-004-00468683-93 (ИВЕЖ.674212.020)" Кол-во: 28

"Позиция 39" "Устройство комплектное резистивного заземления нейтрали КУН-70У3 Опросный лист № 7214.095.002.209.253.01-ЭС.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Ограничитель перенапряжений ОПН-1-10/12,0 III УХЛ1 ТУ 3414-039-49040910-2000" Кол-во: 84

"Позиция 41" "Комплекс модульного оборудования ЭХЗ КМО НГК-ИПКЗ-Евро-2.0(48)-У2-М3(3)" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Датчик избыточного давления общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения, модель 2160, с материалами, контактирующими с рабочей средой титан ВТ1-0 и сталь 12Х18Н10Т, с микропроцессорным электронным преобразователем и индикаторным устро" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Манометр технический МП4-У-У2-2,5МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-указатель предельного давления" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-указатель предельного давления" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-указатель предельного давления" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЁТ ЭРСВ-540Л В. Опросный лист № 7214.095.002.209.203.01-ВК.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Комплекс модульного оборудования с интегрированной системой коррозионного мониторинга НГК СКМ,НГК-ИПКЗ-Евро-2,0(48)-М4(4)-У2, (шкаф IP34 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)), опросный лист 0054.001.001.Р.0002.0405.0002.4401.000-ЭХЗ.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Комплекс модульного оборудования с интегрированной системой коррозионного мониторинга НГК СКМ,НГК-ИПКЗ-Евро-2,0(48)-М3(3)-У2, (шкаф IP34 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)), опросный лист 0054.001.001.Р.0002.0405.0002.4401.000-ЭХЗ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-25кВА-10/0,4кВ-2010-У1. Комплектация по опросному листу 693/5.058.279.01-ЭС.ОЛ1." Кол-во: 1

"Позиция 50" "Оборудование технологической связи. Система передачи данных ТМ и система мультиплексорного оборудования." Кол-во: 1

"Позиция 51" "Оборудование системы подвижной радиосвязи цифрового стандарта DMR ОЛ: 7214.095.002.209.203.01-ССД.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Оборудование технологической связи. Система передачи данных ТМ Опросный лист 7214.095.002.209.280.01-ССД.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Оборудование системы подвижной радиосвязи цифрового стандарта DMR" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Оборудование технологической связи. Система передачи данных ТМ. ОЛ:7214.095.002.001.203.01-ССД.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Манометр технический МП4-У-У2-0,6кгс/см2-1,5-IP40-ФОШ-М20х1,5" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Оборудование технологической связи. Оборудование системы подвижной радиосвязи цифрового стандарта DMR. ОЛ: 6531.095.013.062.521.01-ССД.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Оборудование технологической связи. Система передачи данных. Опросный лист 6531.095.013.062.521.01-ССД.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Модуль на 2 порта FXS FlexCON-NG-2FXS для установки в конвертер FlexCON-NG" Кол-во: 2