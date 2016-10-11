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Номер извещения
ГП609022
Уникальный номер закупки
16/2.2/0064332/ДНадым
Наименование закупки
Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка молочной продукции.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-73-77
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Fedenko.iuiu@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Феденко Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка молочной продукции.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 07:00 GMT +311.10.2016 07:0011.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка молочной продукции.ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 07:0011.10.2016 07:0011.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609022Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка молочной продукции.ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
Подведение итогов не позднее
18.10.2016 15:0018.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609022Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка молочной продукции.ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд Пансионата «Надым». Поставка молочной продукции.
Начальная цена
260 865,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Аванс не предусмотрен.
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
46.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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