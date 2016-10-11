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Номер извещения
31604115794
Уникальный номер закупки
16/1.1/0058824/ГЦР
Наименование закупки
Поставка вентиляторов, установок приточных по объектам: «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239); «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 056-2002856); «Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198); «Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ» (код стройки 056-2002172); «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 056-2001439) (№ 0056/16/1.1/0058824/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка вентиляторов, установок приточных по объектам: "Реконструкция систем диспетчерского управления ООО "Газпром трансгаз Ухта" (код стройки 056-2000239); "Расширение Пунгинского ПХГ" (код стройки 056-2002856); "Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ" (код стройки 056-2000198); "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" (код стройки 056-2002172); "Реконструкция Совхозного ПХГ" (код стройки 056-2001439)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 15:00 GMT +311.10.2016 15:0011.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604115794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляторов, установок приточных по объектам: "Реконструкция систем диспетчерского управления ООО "Газпром трансгаз Ухта" (код стройки 056-2000239); "Расширение Пунгинского ПХГ" (код стройки 056-2002856); "Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ" (код стройки 056-2000198); "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" (код стройки 056-2002172); "Реконструкция Совхозного ПХГ" (код стройки 056-2001439)Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 10:0012.10.2016 10:0012.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604115794Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляторов, установок приточных по объектам: "Реконструкция систем диспетчерского управления ООО "Газпром трансгаз Ухта" (код стройки 056-2000239); "Расширение Пунгинского ПХГ" (код стройки 056-2002856); "Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ" (код стройки 056-2000198); "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" (код стройки 056-2002172); "Реконструкция Совхозного ПХГ" (код стройки 056-2001439)Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 15:0021.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115794Подведение итогов не позднее Поставка вентиляторов, установок приточных по объектам: "Реконструкция систем диспетчерского управления ООО "Газпром трансгаз Ухта" (код стройки 056-2000239); "Расширение Пунгинского ПХГ" (код стройки 056-2002856); "Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ" (код стройки 056-2000198); "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" (код стройки 056-2002172); "Реконструкция Совхозного ПХГ" (код стройки 056-2001439)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115794Подведение итогов не позднее Поставка вентиляторов, установок приточных по объектам: "Реконструкция систем диспетчерского управления ООО "Газпром трансгаз Ухта" (код стройки 056-2000239); "Расширение Пунгинского ПХГ" (код стройки 056-2002856); "Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ" (код стройки 056-2000198); "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" (код стройки 056-2002172); "Реконструкция Совхозного ПХГ" (код стройки 056-2001439)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентиляторов, установок приточных по объектам: "Реконструкция систем диспетчерского управления ООО "Газпром трансгаз Ухта" (код стройки 056-2000239); "Расширение Пунгинского ПХГ" (код стройки 056-2002856); "Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ" (код стройки 056-2000198); "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" (код стройки 056-2002172); "Реконструкция Совхозного ПХГ" (код стройки 056-2001439)
Начальная цена
1 029 231,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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