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Номер извещения
31604115563
Уникальный номер закупки
16/2.1/0063452/ГТелеком
Наименование закупки
Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство ВОЛС для организации услуг связи ООО "Газпром информ" по адресу: г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 19» для нужд ООО "Газпром телеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-40
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалакин Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство ВОЛС для организации услуг связи ООО "Газпром информ" по адресу: г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 19» для нужд ООО "Газпром телеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2016 12:00 GMT +327.09.2016 12:0027.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604115563Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство ВОЛС для организации услуг связи ООО "Газпром информ" по адресу: г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 19» для нужд ООО "Газпром телеком"г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2016 14:0027.09.2016 14:0027.09.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604115563Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство ВОЛС для организации услуг связи ООО "Газпром информ" по адресу: г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 19» для нужд ООО "Газпром телеком"г.Москва
Подведение итогов не позднее
10.10.2016 20:0010.10.2016 20:0010.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115563Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство ВОЛС для организации услуг связи ООО "Газпром информ" по адресу: г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 19» для нужд ООО "Газпром телеком"г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201610.10.2016 20:0010.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115563Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство ВОЛС для организации услуг связи ООО "Газпром информ" по адресу: г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 19» для нужд ООО "Газпром телеком"г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство ВОЛС для организации услуг связи ООО "Газпром информ" по адресу: г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 19» для нужд ООО "Газпром телеком"
Начальная цена
102 794,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Отсутствуют
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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