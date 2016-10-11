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Номер извещения
31604115482
Уникальный номер закупки
16/2.1/0002588/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по изготовлению имиджевой продукции для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-05-80
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власов Игорь Власов
Место рассмотрения предложений
142770, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению имиджевой продукции на 2017г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 11:00 GMT +311.10.2016 11:0011.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604115482Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению имиджевой продукции на 2017г.142770, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 12:0011.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604115482Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по изготовлению имиджевой продукции на 2017г.142770, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Подведение итогов не позднее
27.10.2016 20:0027.10.2016 20:0027.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115482Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению имиджевой продукции на 2017г.142770, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению имиджевой продукции на 2017г.
Начальная цена
1 513 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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