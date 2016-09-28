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Номер извещения
31604115410
Уникальный номер закупки
16/2.1/0061770/ГИнвест
Наименование закупки
Изготовление стендов для информирования подрядных/субподрядных организаций, и разработка актуальной литературы по оказанию первой медицинской помощи и применению СИЗ для нужд ООО "Газпром инвест". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. №0051/16/2.1/0061770/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перминова Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В, комната 5.13
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление стендов для информирования подрядных/субподрядных организаций, и разработка актуальной литературы по оказанию первой медицинской помощи и применению СИЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2016 09:00 GMT +328.09.2016 09:0028.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604115410Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление стендов для информирования подрядных/субподрядных организаций, и разработка актуальной литературы по оказанию первой медицинской помощи и применению СИЗ.117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В, комната 5.13
Дата и время вскрытия заявок
28.09.2016 09:0028.09.2016 09:0028.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604115410Дата и время вскрытия заявок Изготовление стендов для информирования подрядных/субподрядных организаций, и разработка актуальной литературы по оказанию первой медицинской помощи и применению СИЗ.117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В, комната 5.13
Подведение итогов не позднее
31.10.2016 18:0031.10.2016 18:0031.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115410Подведение итогов не позднее Изготовление стендов для информирования подрядных/субподрядных организаций, и разработка актуальной литературы по оказанию первой медицинской помощи и применению СИЗ.117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В, комната 5.13
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201631.10.2016 18:0031.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115410Подведение итогов не позднее Изготовление стендов для информирования подрядных/субподрядных организаций, и разработка актуальной литературы по оказанию первой медицинской помощи и применению СИЗ.117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В, комната 5.13
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление стендов для информирования подрядных/субподрядных организаций, и разработка актуальной литературы по оказанию первой медицинской помощи и применению СИЗ.
Начальная цена
260 190,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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