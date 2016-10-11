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Номер извещения
31604115244
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060530/СпецГАТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по сертификации системы менеджмента качества и проведение инспекционного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2011 в г.Ижевск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Почтовый адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Контактный телефон
+7 3412 94-69-80
Факс
+7 3412 56-81-83
Адрес электронной почты
instend@sgaz.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баталов Роман Алексеевич
Место рассмотрения предложений
426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сертификации системы менеджмента качества и проведение инспекционного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2011 в г.Ижевск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 11:00 GMT +311.10.2016 11:0011.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604115244Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сертификации системы менеджмента качества и проведение инспекционного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2011 в г.Ижевск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 13:0012.10.2016 13:0012.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604115244Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сертификации системы менеджмента качества и проведение инспекционного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2011 в г.Ижевск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Подведение итогов не позднее
20.10.2016 20:0020.10.2016 20:0020.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115244Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сертификации системы менеджмента качества и проведение инспекционного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2011 в г.Ижевск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.10.201620.10.2016 20:0020.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115244Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сертификации системы менеджмента качества и проведение инспекционного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2011 в г.Ижевск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сертификации системы менеджмента качества и проведение инспекционного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2011 в г.Ижевск
Начальная цена
1 816 462,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Отсутствуют
71.20.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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