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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604115301
Уникальный номер закупки
16/2.2/0009619/ГЭкспо
Наименование закупки
Поставка компьютерной техники для нужд ООО «Газпром экспо» (0001/16/2.2/0009619/ГЭкспо/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-21-35
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле машинами, производственным оборудованием, судами и летательными аппаратами за вознаграждение или на договорной основе
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка компьютерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2016 12:00 GMT +314.10.2016 12:0014.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604115301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2016 10:4517.10.2016 10:4517.10.2016 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604115301Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техники117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 19:0021.10.2016 19:0021.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115301Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной техники117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники
Начальная цена
1 027 801,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспо
Все закупки и тендеры Газпром экспо
Адрес местонахождения
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Отсутствуют
46.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 2
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