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Номер извещения
31604115289
Уникальный номер закупки
16/2.2/0031776/ВолгоГА
Наименование закупки
Поставка стали листовой конструкционной х/к для нужд АО «Волгогазоаппарат» (0001/16/2.2/0031776/ВЗГА/ЗП/ГОС/Э/20.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-21-35
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Закупки и тендеры Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стали листовой конструкционной х/к для нужд АО "Волгогазоаппарат"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 12:00 GMT +304.10.2016 12:0004.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604115289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой конструкционной х/к для нужд АО "Волгогазоаппарат"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 10:2505.10.2016 10:2505.10.2016 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604115289Дата и время вскрытия заявок Поставка стали листовой конструкционной х/к для нужд АО "Волгогазоаппарат"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 19:0014.10.2016 19:0014.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604115289Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой конструкционной х/к для нужд АО "Волгогазоаппарат"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой конструкционной х/к для нужд АО "Волгогазоаппарат"
Начальная цена
181 328 517,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Волгогазоаппарат
Все закупки и тендеры АО Волгогазоаппарат
Адрес местонахождения
400012, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Новодвинская, 16
Отсутствуют
24.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90
Кол-во: 78
Кол-во: 170
Кол-во: 3039
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