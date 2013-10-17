www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300573134
Уникальный номер закупки
13_2.1_6558
Наименование закупки
Право заключения договора поставки вычислительной и оргтехники, средств связи для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2013 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3462 37-72-79
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
aiv@sur.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеенко Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Россия, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вычислительной и оргтехники, средств связи для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2013 16:00 GMT +317.10.2013 16:0017.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300573134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной и оргтехники, средств связи для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуРоссия, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2013 16:0018.10.2013 16:0018.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300573134Дата и время вскрытия заявок Поставка вычислительной и оргтехники, средств связи для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуРоссия, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Подведение итогов не позднее
30.10.2013 16:0030.10.2013 16:0030.10.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300573134Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной и оргтехники, средств связи для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуРоссия, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.201330.10.2013 16:0030.10.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300573134Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной и оргтехники, средств связи для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуРоссия, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 9а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вычислительной и оргтехники, средств связи для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году
Начальная цена
1 277 274,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.48.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.