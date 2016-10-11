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    Главная / Торги / Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2016 17:0011.10.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604114112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г.Москва, ул.Профсоюзная, 25АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604114112

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0011745/Электрогаз

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2016 11:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_11745.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Юридический адрес

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Контактный телефон

    +7 499 580-42-89

    Факс

    +7 799 58-04220

    Адрес электронной почты

    tender@elektrogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Резник Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, ул.Профсоюзная, 25А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2016 17:00 GMT +311.10.2016 17:0011.10.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604114112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г.Москва, ул.Профсоюзная, 25А

    Дата и время вскрытия заявок

    12.10.2016 10:0012.10.2016 10:0012.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604114112Дата и время вскрытия заявок Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г.Москва, ул.Профсоюзная, 25А

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2016 15:0018.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604114112Подведение итогов не позднее Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г.Москва, ул.Профсоюзная, 25А

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    18.10.201618.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604114112Подведение итогов не позднее Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"г.Москва, ул.Профсоюзная, 25А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Начальная цена

    4 413 720,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка специальной одежды для нужд филиала "Афипэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз""

    Кол-во: 1

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