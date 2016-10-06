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Номер извещения
31604113851
Уникальный номер закупки
16/2.1/0061679/ТомскГП
Наименование закупки
Право заключения договора подряда на обслуживание СГУ John Crane 1555/28AT/-/SB9695 компрессора НЦ6ДКС ГПА ДКС для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-72
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
rudkovskiyav@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудковский Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
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Право заключения договора подряда на обслуживание СГУ John Crane 1555/28AT/-/SB9695 компрессора НЦ6ДКС ГПА ДКС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 06:00 GMT +306.10.2016 06:0006.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604113851Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора подряда на обслуживание СГУ John Crane 1555/28AT/-/SB9695 компрессора НЦ6ДКС ГПА ДКС634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 07:0006.10.2016 07:0006.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604113851Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора подряда на обслуживание СГУ John Crane 1555/28AT/-/SB9695 компрессора НЦ6ДКС ГПА ДКС634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Подведение итогов не позднее
11.10.2016 14:0011.10.2016 14:0011.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604113851Подведение итогов не позднее Право заключения договора подряда на обслуживание СГУ John Crane 1555/28AT/-/SB9695 компрессора НЦ6ДКС ГПА ДКС634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора подряда на обслуживание СГУ John Crane 1555/28AT/-/SB9695 компрессора НЦ6ДКС ГПА ДКС
Начальная цена
127 496,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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