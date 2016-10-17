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Номер извещения
31604113855
Уникальный номер закупки
16/2.1/0011405/ГТелеком
Наименование закупки
Строительно-монтажные работы по монтажу и настройке оборудования ЭПУ в здании по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 118 (БЦ "Варшавка Sky")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-40
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалакин Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Строительно-монтажные работы по монтажу и настройке оборудования ЭПУ в здании по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 118 (БЦ "Варшавка Sky")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2016 12:00 GMT +317.10.2016 12:0017.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604113855Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы по монтажу и настройке оборудования ЭПУ в здании по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 118 (БЦ "Варшавка Sky")г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2016 14:0017.10.2016 14:0017.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604113855Дата и время вскрытия заявок Строительно-монтажные работы по монтажу и настройке оборудования ЭПУ в здании по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 118 (БЦ "Варшавка Sky")г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2016 20:0031.10.2016 20:0031.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604113855Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы по монтажу и настройке оборудования ЭПУ в здании по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 118 (БЦ "Варшавка Sky")г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы по монтажу и настройке оборудования ЭПУ в здании по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 118 (БЦ "Варшавка Sky")
Начальная цена
1 216 327,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Отсутствуют
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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