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Номер извещения
31604113262
Уникальный номер закупки
16/2.2/0063643/ГСвязь
Наименование закупки
Поставка оборудования связи, расходных материалов для нужд ООО "Газпром связь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 719-35-70
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
k.maksimov@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Наметкина, д.16
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 11:00 GMT +311.10.2016 11:0011.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604113262Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материаловг. Москва, ул. Наметкина, д.16
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 11:3012.10.2016 11:3012.10.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604113262Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материаловг. Москва, ул. Наметкина, д.16
Подведение итогов не позднее
24.10.2016 12:0024.10.2016 12:0024.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604113262Подведение итогов не позднее Поставка расходных материаловг. Москва, ул. Наметкина, д.16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов
Начальная цена
4 053 286,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Отсутствуют
25.73
25.99
26.3
26.30
26.40
27
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27.33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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