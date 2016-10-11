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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи, расходных материалов для нужд ООО "Газпром связь"

    Поставка оборудования связи, расходных материалов для нужд ООО "Газпром связь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2016 11:0011.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604113262Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материаловг. Москва, ул. Наметкина, д.16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604113262

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0063643/ГСвязь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи, расходных материалов для нужд ООО "Газпром связь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2016 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к Форме 1 Расчет цены заявки Таблица 1.xlsx

    Проект договора 074-2016.docx

    Таблица А номенклатура товара 074-2016.xlsx

    Уведомление 074-2016.xls

    Методика оценки МТР-074-2016.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ 074-2016.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-35-70

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    k.maksimov@svyaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимов Константин Павлович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Наметкина, д.16

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Техника бытовая электронная

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2016 11:00 GMT +311.10.2016 11:0011.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604113262Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материаловг. Москва, ул. Наметкина, д.16

    Дата и время вскрытия заявок

    12.10.2016 11:3012.10.2016 11:3012.10.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604113262Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материаловг. Москва, ул. Наметкина, д.16

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2016 12:0024.10.2016 12:0024.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604113262Подведение итогов не позднее Поставка расходных материаловг. Москва, ул. Наметкина, д.16

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201624.10.2016 12:0024.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604113262Подведение итогов не позднее Поставка расходных материаловг. Москва, ул. Наметкина, д.16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов

    Начальная цена

    4 053 286,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    26.3

    Производство коммуникационного оборудования

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.40

    Производство бытовой электроники

    27

    Производство электрического оборудования

    27.2

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адаптер сетевой ConnectUPS-X Web/SNMP UPS Connectivity Device. Совместимость с HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL, SSH. Part Number 39J4824"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Хомут ВМ В1625 гибкий для жгутовки, 160x2.5мм. белый, неоткрывающийся (100 шт/уп)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Хомут ВМ В1648 гибкий для жгутовки, 160x4.8мм. белый, неоткрывающийся (100 шт/уп)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Коробка распаечная LX35005-A 100х100х50мм с сальниками IP55"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Конвертер интерфейсов NPORT 5150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Кабель-адаптер CS22U-A7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Конвертер интерфейсов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Флеш-диск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Диск жесткий портативный STDA4000200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Диск жесткий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Магнитооптический драйвер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Флеш-диск USB 64Гб TRANSCEND Jetflash 820G"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Патч-корд оптический FC-62-SC-FC-PC-5M Дуплекс многомод 62,5 Hyperline"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Патч-корд оптический FC-62-SC-FC-PC-3M Дуплекс многомод 62,5 Hyperline"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Патч-корд оптический FC-62-ST-SC-PC-5M Дуплекс многомод 62,5 Hyperline"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Патч-корд оптический FC-62-ST-SC-PC-3M Дуплекс многомод 62,5 Hyperline"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Шнур оптический соединительный MM 62.5/125, LC-SC, duplex, LSZH, 15 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Патч-корд оптический FC-62-LC-SC-PC-5M Дуплекс многомод 62,5 Hyperline"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Шнур оптический соединительный MM 62.5/125, LC-ST, duplex, LSZH, 15 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Шнур оптический соединительный MM 62.5/125, LC-ST, duplex, LSZH, 10 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Патч-корд оптический с многомодовым оптоволоконным кабелем диаметром 125мкм с диаметром модового поля 62,5мкм с разъемами ST, LC Дуплексный длиной 5м Hyperline FC-62-ST-LC-PC-5M"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Патч-корд оптический FC-62-ST-LC-PC-3M Дуплекс многомод 62,5 Hyperline"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Патч-корд оптический FC-62-ST-LC-PC-2M Дуплекс многомод 62,5 Hyperline"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Картридж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Картридж"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Картридж"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Картридж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Картридж С6578D для принтера HP Desk Jet 1220C, цветной № 78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Картридж 51645ae для принтера HP Desk Jet 1220C, чёрный № 45"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Тонер"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Батарея для контроллеров HP 462969-B21 P-Series, 650 мАч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Накопитель сетевой WDBCTL0040HWT-EESN, 4000 Гб, 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Карта памяти SDHC 32GB Class 10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Точка доступа P-660HN Lite EE Wi-Fi-ADSL2+, 802.11n"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Модем P-871M VDSL, внешний, Ethernet 10/100 Base-T"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Патч-корд оптический FC-62-LC-LC-PC-3M Дуплекс многомод 62,5 Hyperline"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Адаптер для проверки оптических разьемов FIPT-400-LC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Адаптер для проверки оптических разъёмов FIPT-400-FC-SC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Патч-корд медный PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-7M-GY"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Стяжка кабельная GT-300IC, 100 шт/упак"

    Кол-во: 17

    "Позиция 41"

    "Комплект крепежа 5.041.320.9, в шкафы "Miracel"/"Smaract" T-slot, 100 подпружиненных квадратных гаек M5, 100 винтов М5x10 Z-form, 20 винтов M5x8 под 6-гранный торцевой ключ, 20 квадратных гаек М5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Мини-канал профиль 40х16 с крышкой ПВХ белый 10060 CBR Efapel"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Мини-канал профиль 20х12,5 с крышкой ПВХ белый 10030 CBR Efapel"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Стяжка кабельная Hyperline GTRN-200HD, 100шт/упак"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Розетка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Стяжка GT-150IC Hyperline нейлоновая (упаковка 100 шт)"

    Кол-во: 19

    "Позиция 47"

    "Площадка HW-3A Hyperline самоклеющаяся для крепления стяжек 19х19 100шт уп"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Разъем кабельный телекоммуникационный радиочастотный типа 8P8C исполнения Male неэкранированный врубной с подключением к кабелю обжимом для кабелей витая пара категории 5 Hyperline PLUG-8P8C-U-C5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 49"

    "Шнур телефонный плоский линейный ШТПЛ 4х0,12 белый (бухта 200м)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "Аппарат факсимильный Brother FAX-2940R"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Мини-канал профиль 16х10 с крышкой длина ПВХ белый 10020 CBR Efapel"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Аккумулятор Duracell ААА R03 1000 мАч Ni-MH 1,2В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Разъем кабельный телекоммуникационный радиочастотный типа 6P4C исполнения Male неэкранированный врубной с подключением к кабелю обжимом для кабелей витая пара категории 2 Hyperline PLUG-6P4C-P-C2"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 54"

    "Аппарат телефонный"

    Кол-во: 240

    "Позиция 55"

    "Ламинированная лента TZ-S231 ширина 12мм, чёрный тескт на белом фоне"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Лента маркировочная TZ-S221 ширина 9мм, чёрный текст на белом фоне"

    Кол-во: 14

    "Позиция 57"

    "Картридж TZ211 для ленточного принтера Brother PT-200, 6мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Адаптер проходной CA-8P8C-C5e-WH 2 гнезда 8P8C"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Стяжка нейловая неоткрывающаяся HyperLine GT-100MC 100х2,5мм (100шт)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 60"

    "Провод кроссировочный"

    Кол-во: 3750

    "Позиция 61"

    "Патч-корд оптический FC-62-LC-LC-PC-2M Дуплекс многомод 62,5 Hyperline"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Лента системы D1 S0718040/16957 для ленточного принтера, 12мм х 3,5м, нейлоновая, черный шрифт/белая лента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Горелка газовоздушная БУР.П-1008, 121107-00075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Колпачок термоусаживаемый без ниппеля ОКТ 60/26-140, 120804-00008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Колпачок термоусаживаемый без ниппеля"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Колпачок термоусаживаемый без ниппеля ОКТ 24/8-50, 120804-00011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Комплект кассеты КТ-3645 (стяжки, маркеры, КДЗС 40 шт., крышка, петли) 130106-00114"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Комплект кассеты КТ-36-45, 130106-00103"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Муфта МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77, (проволочная броня) 130103-00071"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Муфта МОГ-С-33-1К4845, 130101-00026 (транзит, 3 + 3 ввода)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Комплект маркировочный пластмассовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Гильза термоусаживаемая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Гильза термоусаживаемая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 74"

    "Дискета F"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Зажим разветвительный средний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Зажим разветвительный малый для ССД ТУМ 43/8…75/15, 120806-00119"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Манжета ССД ТУМ 55/12-1500, 120702-00006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Манжета ССД ТУМ 100/25-1500, 120703-00013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Гильза п/эт ГП-1, 1,2мм L=70мм (в упаковке-пакете 1000 шт.) 120801-00021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Муфта свинцовая МС-25, 120201-00004"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Стяжка кабельная Hyperline GTRN-120HD, 100шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Липучка WASR-20x9-BK рулон черный 20 метров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Тонер-туба Ricoh MP2501E"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Память"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Жесткий диск"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "МФУ Ricoh Aficio SP 3510SF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Картридж Ricoh type SP 3500XE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Картридж"

    Кол-во: 30

    "Позиция 89"

    "Тонер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Лента маркировочная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Головка печатающая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Блок фотобарабана Ricoh 411844 для Ricoh Aficio 1515/1515F/1515PS/1515MF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Картридж HP 51644ME для плоттера, розовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Картридж HP 51644 YE для плоттера, желтый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Картридж"

    Кол-во: 8

    "Позиция 96"

    "Лампа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 97"

    "Лампа накаливания"

    Кол-во: 36

    "Позиция 98"

    "Радиотелефон"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Лампа разрядная"

    Кол-во: 120

    "Позиция 100"

    "Набор для очистки коннекторов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Патч-корд"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Патч-корд LC-FC 9/125 sm 15 м, волоконно-оптический, одномодовый, duplex"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Патч-корд LC-FC 9/125 sm 10 м, волоконно-оптический, одномодовый, duplex"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Патч-корд LC-FC 9/125 sm 2 м, волоконно-оптический, одномодовый, duplex"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Патч-корд LC-LC 9/125 sm 10 м, волоконно-оптический, одномодовый, duplex"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Патч-корд LC-LC 9/125 sm 5 м, волоконно-оптический, одномодовый, duplex"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Стяжка HyperLine GT-250IC (100шт)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "Стяжка GT-200MC Hyperline"

    Кол-во: 11

    "Позиция 109"

    "Шнур оптический simplex FC/APC-LC/UPC 9/125 sm 15м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Шнур оптический simplex LC-FC 9/125 sm 15м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Шнур оптический simplex FC/APC-FC/UPC 9/125 sm 3м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Шнур оптический simplex LC/UPC-FC/APC 9/125 sm 3м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Очиститель One-Click Cleaner FC/SC 2,5 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Диск оптический Verbatim CD-R, 700Mb 52x"

    Кол-во: 400

    "Позиция 115"

    "Накопитель оптический Verbatim DVD-R, 4.7Gb 16x 10 шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Липучка WASR-20x20-BK, рулон черный 20 метров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 15 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 5 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-ST/UPC, duplex, LSZH, 15 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-ST/UPC, duplex, LSZH, 10 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Шнур оптический соединительный Hyperline FC-9-ST-LC-PC-5M, SM 9/125, ST-LC, duplex, LSZH, 5 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-ST/UPC, duplex, LSZH, 3м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-ST/UPC, duplex, LSZH, 2 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 15 м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/ 125 (OS2), LC/ UPC-LC/ UPC, duplex, LSZH, 10 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 5 м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 127"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 3 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 2 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-FC/UPC, duplex, LSZH, 1 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 5 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Шнур оптический соединительный SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 1 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Адаптер для проверки патчкордов с феррулой 2,5 мм FIPT-400-U25M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Адаптер для проверки патчкордов с феррулой 1,25 мм FIPT-400-U12M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Конвертер FIP-400-USB2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Адаптер для проверки оптических разьемов FIPT-400-ST"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Трубка ССД ТУТ 180/58-1500 (продается кратно 1,5м) 120606-00003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Трубка ССД ТУТ 140/42-1500 (продается кратно 1,5м) 120605-00003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Трубка ССД ТУТ 115/34-1500 (продается кратно 1,5м) 120604-00005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Трубка ССД ТУТ 65/19-1500 (продается кратно 1,5м) 120602-00008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Трубка ССД ТУТ 19/5-1500 (продается кратно 1,5м) 120602-00009"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Трубка термоусаживаемая ССД ТУТ 40/12, черная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Трубка ТУТ 12/6 120611-00005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "Трубка ТУТ MDT-А120/40 термоусаживаемая 120604-00001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Трубка ТУТ MDT-А90/36 термоусаживаемая 120604-00002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Трубка ТУТ MDT-А70/26 термоусаживаемая 120603-00001"

    Кол-во: 11

    "Позиция 147"

    "Трубка ТУТ MDT-А50/18 термоусаживаемая 120602-00002"

    Кол-во: 9

    "Позиция 148"

    "Манжета"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Манжета"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Лом строительный Л028 L=1400мм, 6 кг, 110608-00013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Лента сигнальная ЛСО-40 арт. 120808-00021, 40мм 500м 100мкм (Я) "Осторожно! Оптический кабель!""

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Батарея аккумуляторная FIAMM FG 10451 (6В,4.5Ач / 6V, 4.5Ah), клеммы - FASTON (зажим) 4,8 мм, 121007-00009"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Устройство запорное УЗНК-II-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Ключ КНКЛ-8 110301-00793"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Столбик замерный кабельный СЗК 110501-00001, 40 кг/шт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 156"

    "Кольцо железобетонное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 157"

    "Люк чугунный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Люк чугунный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Лампа накаливания общего назначения ЛОН220-75 цоколь Е27 220В 75ВТ ГОСТ 2239-79"

    Кол-во: 20

    "Позиция 160"

    "Клещи HT-2008 для обжима телефонных и сетевых наконечников разъемов RJ-45,RJ-12,RJ-11, 4P4C, 10Р10С, в Комплекте с отверткой для настройки инструмента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Лента системы D1 S0720580/45018 для ленточного принтера, 12мм х 7м, пластиковая, черный шрифт/желтая лента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Лента системы D1 S0720730/40918 для ленточного принтера, 9мм х 7м, пластиковая, черный шрифт/желтая лента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Лента системы D1 S0720710/40916 для ленточного принтера, 9мм х 7м, пластиковая, черный шрифт/синяя лента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Липучка WASR-20x16-BK, рулон черный 20 метров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Протяжка"

    Кол-во: 2

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