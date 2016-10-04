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    Главная / Торги / Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2016 06:0004.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604112944Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604112944

    Уникальный номер закупки

    16/2.1/0061640/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2016 08:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    61640 Документация о запросе предложений.rar

    Извещение_61640_срок.rtf

    Извещение_61640.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-63

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    bykovps@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Быков Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73

    Закупки и тендеры Томская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2016 06:00 GMT +304.10.2016 06:0004.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604112944Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2016 06:0004.10.2016 06:0004.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604112944Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73

    Подведение итогов не позднее

    12.10.2016 15:0012.10.2016 15:0012.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604112944Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.10.201612.10.2016 15:0012.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604112944Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    393 999,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.9

    Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ПСП "Лугинецкое" для нужд ОАО "Томскгазпром""

    Кол-во: 22

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