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Номер извещения
31604112919
Уникальный номер закупки
16/2.1/0063440/ТГСургут
Наименование закупки
Услуги по аттестации технологий сварки и аттестации сварочного оборудования в 2016 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 08:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-02-29
Факс
Адрес электронной почты
BorschevAV@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борщев Антон Витальевич
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул. Университетская д. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по аттестации технологий сварки и аттестации сварочного оборудования в 2016 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 08:00 GMT +304.10.2016 08:0004.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604112919Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по аттестации технологий сварки и аттестации сварочного оборудования в 2016 году.г. Сургут, ул. Университетская д. 1
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 08:0004.10.2016 08:0004.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604112919Дата и время вскрытия заявок Услуги по аттестации технологий сварки и аттестации сварочного оборудования в 2016 году.г. Сургут, ул. Университетская д. 1
Подведение итогов не позднее
10.10.2016 22:0010.10.2016 22:0010.10.2016 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604112919Подведение итогов не позднее Услуги по аттестации технологий сварки и аттестации сварочного оборудования в 2016 году.г. Сургут, ул. Университетская д. 1
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по аттестации технологий сварки и аттестации сварочного оборудования в 2016 году.
Начальная цена
581 659,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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