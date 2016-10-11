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Номер извещения
ГП609021
Уникальный номер закупки
16/5.3/0018349/ТГТомск
Наименование закупки
Техническое обслуживание дизельных электростанций для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-78
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
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Техническое обслуживание дизельных электростанций для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 11:00 GMT +311.10.2016 11:0011.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609021Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание дизельных электростанций для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 11:0011.10.2016 11:0011.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609021Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание дизельных электростанций для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Подведение итогов не позднее
01.11.2016 12:0001.11.2016 12:0001.11.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609021Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание дизельных электростанций для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание дизельных электростанций для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Начальная цена
195 156,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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