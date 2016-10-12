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Номер извещения
31604112836
Уникальный номер закупки
16/2.1/0041310/ТГТомск
Наименование закупки
Услуги по рекламно-информационной поддержке проведения собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2016 07:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-36-19
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кубусевич Елизавета Алексеевна
Место рассмотрения предложений
634029, РФ, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
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Услуги по рекламно-информационной поддержке проведения собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.10.2016 10:00 GMT +312.10.2016 10:0012.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604112836Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по рекламно-информационной поддержке проведения собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)634029, РФ, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 10:0012.10.2016 10:0012.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604112836Дата и время вскрытия заявок Услуги по рекламно-информационной поддержке проведения собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)634029, РФ, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Подведение итогов не позднее
02.11.2016 16:0002.11.2016 16:0002.11.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604112836Подведение итогов не позднее Услуги по рекламно-информационной поддержке проведения собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)634029, РФ, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.11.201602.11.2016 16:0002.11.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604112836Подведение итогов не позднее Услуги по рекламно-информационной поддержке проведения собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)634029, РФ, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по рекламно-информационной поддержке проведения собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
588 652,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
73.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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