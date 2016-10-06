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Номер извещения
31604112118
Уникальный номер закупки
16/5.2/0038266/ГПХГ
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту средств радиосвязи на объектах ООО "Газпром ПХГ" в 2016 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2016 17:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Контактный телефон
+7 495 428-48-86
Факс
+7 495 428-45-31
Адрес электронной почты
A.Pitenin@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Питенин Александр Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Выполнение работ по текущему ремонту средств радиосвязи на объектах ООО "Газпром ПХГ" в 2016 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 12:00 GMT +306.10.2016 12:0006.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604112118Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту средств радиосвязи на объектах ООО "Газпром ПХГ" в 2016 году.г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 12:0006.10.2016 12:0006.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604112118Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту средств радиосвязи на объектах ООО "Газпром ПХГ" в 2016 году.г. Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 18:0021.10.2016 18:0021.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604112118Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту средств радиосвязи на объектах ООО "Газпром ПХГ" в 2016 году.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту средств радиосвязи на объектах ООО "Газпром ПХГ" в 2016 году.
Начальная цена
549 829,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Отсутствуют
95.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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