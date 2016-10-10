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Номер извещения
31604111874
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060554/ГЭСервис
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке документации, проектированию, изготовлению, доставке, демонтажу и монтажу, пусконаладке оборудования (крана мостового грузоподъемностью 5 т и тали грузоподъемностью 3,2 т) в филиале ОАО «Газэнергосервис» - завод «Ротор» для нужд ОАО «Газэнергосервис» (№ 0056/16/2.1/0060554/ГЭСервис/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016). Закупка работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2016 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по разработке документации, проектированию, изготовлению, доставке, демонтажу и монтажу, пусконаладке оборудования (крана мостового грузоподъемностью 5 т и тали грузоподъемностью 3,2 т) в филиале ОАО «Газэнергосервис» - завод «Ротор» для нужд ОАО «Газэнергосервис»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 15:00 GMT +310.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604111874Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке документации, проектированию, изготовлению, доставке, демонтажу и монтажу, пусконаладке оборудования (крана мостового грузоподъемностью 5 т и тали грузоподъемностью 3,2 т) в филиале ОАО «Газэнергосервис» - завод «Ротор» для нужд ОАО «Газэнергосервис»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 10:0011.10.2016 10:0011.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604111874Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке документации, проектированию, изготовлению, доставке, демонтажу и монтажу, пусконаладке оборудования (крана мостового грузоподъемностью 5 т и тали грузоподъемностью 3,2 т) в филиале ОАО «Газэнергосервис» - завод «Ротор» для нужд ОАО «Газэнергосервис»Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 15:0021.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604111874Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке документации, проектированию, изготовлению, доставке, демонтажу и монтажу, пусконаладке оборудования (крана мостового грузоподъемностью 5 т и тали грузоподъемностью 3,2 т) в филиале ОАО «Газэнергосервис» - завод «Ротор» для нужд ОАО «Газэнергосервис»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604111874Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке документации, проектированию, изготовлению, доставке, демонтажу и монтажу, пусконаладке оборудования (крана мостового грузоподъемностью 5 т и тали грузоподъемностью 3,2 т) в филиале ОАО «Газэнергосервис» - завод «Ротор» для нужд ОАО «Газэнергосервис»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке документации, проектированию, изготовлению, доставке, демонтажу и монтажу, пусконаладке оборудования (крана мостового грузоподъемностью 5 т и тали грузоподъемностью 3,2 т) в филиале ОАО «Газэнергосервис» - завод «Ротор» для нужд ОАО «Газэнергосервис»
Начальная цена
1 553 431,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Отсутствуют
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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