www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604111671
Уникальный номер закупки
16/2.3/0062249/ВНИПИГД
Наименование закупки
Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код – 046-1005149). Этап 2.1 Высокоразрешающие сейсмические исследования и гидрометеорологические наблюдения (0001/16/2.3/0062249/ВНИПИГД/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2016 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-65-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код – 046-1005149). Этап 2.1 Высокоразрешающие сейсмические исследования и гидрометеорологические наблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2016 12:00 GMT +327.09.2016 12:0027.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604111671Дата и время окончания срока приема заявок Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код – 046-1005149). Этап 2.1 Высокоразрешающие сейсмические исследования и гидрометеорологические наблюденияМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.09.2016 10:2028.09.2016 10:2028.09.2016 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604111671Дата и время вскрытия заявок Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код – 046-1005149). Этап 2.1 Высокоразрешающие сейсмические исследования и гидрометеорологические наблюденияМосква
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 18:0007.10.2016 18:0007.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604111671Подведение итогов не позднее Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код – 046-1005149). Этап 2.1 Высокоразрешающие сейсмические исследования и гидрометеорологические наблюденияМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201607.10.2016 18:0007.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604111671Подведение итогов не позднее Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код – 046-1005149). Этап 2.1 Высокоразрешающие сейсмические исследования и гидрометеорологические наблюденияМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код – 046-1005149). Этап 2.1 Высокоразрешающие сейсмические исследования и гидрометеорологические наблюдения
Начальная цена
148 417 588,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Отсутствуют
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.