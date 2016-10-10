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Номер извещения
31604111389
Уникальный номер закупки
16/1.1/0058829/ГЦР
Наименование закупки
Поставка устройств электропитания для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186); «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198); «Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром трансгаз Волгоград» (код стройки 056-2000433). Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/16/1.1/0058829/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2016 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Галина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка устройств электропитания для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186); «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198); «Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром трансгаз Волгоград» (код стройки 056-2000433)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 15:00 GMT +310.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604111389Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройств электропитания для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186); «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198); «Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром трансгаз Волгоград» (код стройки 056-2000433)Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 10:0011.10.2016 10:0011.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604111389Дата и время вскрытия заявок Поставка устройств электропитания для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186); «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198); «Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром трансгаз Волгоград» (код стройки 056-2000433)Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 15:0021.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604111389Подведение итогов не позднее Поставка устройств электропитания для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186); «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198); «Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром трансгаз Волгоград» (код стройки 056-2000433)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604111389Подведение итогов не позднее Поставка устройств электропитания для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186); «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198); «Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром трансгаз Волгоград» (код стройки 056-2000433)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка устройств электропитания для объектов: «Автоматизированная система управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Уфа» (первая очередь)» (код стройки 056-2000245); «Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» (код стройки 056-2002186); «Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой-Березники-Соликамск 1,2» (код стройки 056-2001534); «Реконструкция автоматизированных систем управления КС Саракташ» (код стройки 056-2000198); «Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром трансгаз Волгоград» (код стройки 056-2000433)
Начальная цена
12 592 276,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
46.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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