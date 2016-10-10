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    Главная / Торги / Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425

    Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2016 11:0010.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604110434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604110434

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0063628/ГСвязь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2016 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2 к проекту договора.docx

    Приложение 1 к проекту договора.xlsx

    Приложение к Форме 1 Расчет цены заявки Таблица 1.xlsx

    Таблица А.xlsx

    Начальные (максимальные) цены.xlsx

    Уведомление.xls

    Проект договора.docx

    Техническое задание.doc

    Методика к Документации.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-35-70

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    k.maksimov@svyaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимов Константин Павлович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2016 11:00 GMT +310.10.2016 11:0010.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604110434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2016 15:0010.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604110434Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2016 11:0024.10.2016 11:0024.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604110434Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201624.10.2016 11:0024.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604110434Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425

    Начальная цена

    26 312 314,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кросс KRONE 2М 19" промежуточный в составе: несущая для модулей 4U/7SU с элементами для кроссировок 6690 1 371-00 - 1шт., LSA-PROFIL Плинт 2/8х3 с нормально замкнутыми контактами 7015 1 008-01 - 12шт., табличка откидная для плинтов 2/8х3 7015 1 003-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кросс KRONE 2М оконечный в составе: LSA-PROFIL Плинт 2/8х3 с нормально замкнутыми контактами 7015 1 008-01 - 12шт., табличка откидная для плинтов 2/8х3 7015 1 003-50 - 12шт., направляющая для кроссировок левая 7015 1 004-50 - 6шт., направляющая для к"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Коммутатор NokiaSiemensNetworks CET A-1210 в составе: шасси A-1210 BS ET Modular Config, 6*1G, DC - 1шт., оптический модуль XFP 10Gbase-L Transceiver - 2шт., модуль A-2200 Module Eth. 8x100/1000 Base-Т - 2шт., модуль SFP+ 10Gbase-L Transceiver - 2шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Мультиплексор Surpass HIT 7030 в составе: корзина мультиплексора с модулем управления и 2 стыками STM 1/4 CORE (DC) HIT 7030, WITH 2xSTM-4/1 - 1шт., модуль STM-1 MODULE L-1.1 SM, 1310 нм, 40км, LC - 2шт., модуль 2M CARD, 21XE1, 120 OHM WITH RETIMING,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Комплекс ВОЛНА-М-АГ-А15/А15-КС ВИУР. 465.211.001-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аппарат для шифрования высокочастотных трактов М-490-М-01 УВИР 468152.063"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Аппарат для шифрования высокочастотных трактов М-490-М-02 УВИР 468152.063"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "С.мн.в ст:Км.«М-г–ЗЛС-АК»МП-12В-02ИГУЛ.465112.007-1кмп,Пл.МП-12В-02ИГУЛ.465913.037-2шт,Пл.ПА-06ВИСПТ.469435.837-5шт,Пл.КС-011-02ИСПТ.469435.694-02-2шт,Пл.ВП-011ИСПТ.469435.685-4шт,Пл.ВС-120-02РТ5.231.050-02-2шт,Пл.ВС-120-03РТ5.231.050-03-1шт,Пл.СН-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Оборудование Орион в составе: контроллер доступа С2000-BIOACCESS-ZK4500 - 1шт., контроллер доступа С2000-BIOACCESS-F18 - 2шт., контроллер доступа Сигнал-20П SMD - 5шт., контроллер С2000-PGE - 2шт., пульт управления и контроля С2000-М - 2шт., пульт уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кросс. обор. KRONE в составе: Кросс наст. KRONE для 10 пл. 2/8х3-1кмп.,LSA-PROFIL Пл. 2/8х3 с норм. замкн. конт.7015 1 008-01-10шт.,табл. откид. для пл. 2/8х3 7015 1 003-50-10шт.,скоба пр/креп. каб. 2/8х3 унив.7015 1 009-21-10шт., напр. для кросс.(ле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Комплекс средств измерений в составе: Комплект средств контроля каналов связи с АРМ ККС-1 ИНТЕЛСЕТ-ТСС - 1шт, Прибор BERcut-SDH Версия А - 1кмп., Лазерный тестер для проверки дымовых пожарных извещателей Астра-941 - 2кмп., Модуль подключения с органа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Аппарат для шифрования высокочастотных трактов М-490-М-01 вариант поставки – 01 УВИР 468152.063-00"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Система КДН 30E-02 ИГУЛ 46591308800200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Система КДН 30E-07 ИГУЛ.465913.088-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Система НСД в составе:табло Люкс-12 авария - 2шт., авар. светильник Ракета-01-28 - 10шт.,блок индикации С2000-БИ исп.2 версия не ниже 2.23-2шт., клавиатура С2000К-2шт.,блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10-3шт.,пульт контроля и управлен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Комплект средств контроля каналов связи с АРМ ККС-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Устройство КАС ИГУЛ 468262.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Однофазный стабилизатор сетевого напряжения «Норма М» Оптима СНС 8000-РТИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Корпус ОСМ-К (СН), ТАИЦ.469433.012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Блок ввода питания ВП (СН), ТАИЦ.436634.012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Блок управления, контроля и служебной связи УКС (СН), ТАИЦ.468211.055"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Блок коммутации и синхронизации КС (СН), ТАИЦ.4678883.005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Блок СТМ-1 (СН), ТАИЦ.465126.017"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Блок СТМ-4 (СН), ТАИЦ.465126.018"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Блок 63 Е1 (СН), ТАИЦ.465123.114"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Блок 21 Е1 (СН), ТАИЦ.465123.120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Блок Eth 10/100 (СН), ТАИЦ.465257.003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Панель соединительная Т23АТТ/D , ТАИЦ.468230.001-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Модуль LS38-B3L-TC-N-DD"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Сер.АРМОрион:Сис.бл.DEPOStorm1380Q1 2K12RSt/2CAL5Rd/SM/E5-2603v2/16GR1600Q/SATA10/2T1000G7/4HSA/sDVD±RW/2U/1C/2GLAN/1C/2US/IPMI+/2PS400/RCEx/RM K/CAR1S/WinUpd-1шт,Мон19"LG E1910S TN;LED;5:41280x1024;250кд/м2;Кнтр1000:1;DCR5’000’000:1;Dsub-1шт,ИБПAPC("

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Шкаф Е-400А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Модуль LS38-A3L-TC-N-DD"

    Кол-во: 16

    "Позиция 33"

    "Комплект КТЛ, ИГУЛ.465913.162"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Комплект КТЛ-01, ИГУЛ.465913.162-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Кросс КМВ в составе: Кросс модуль КМВ-19" 2/256 ПК для плинтов LSA-PROFIL 2/8х a-b-s - 3шт., Кросс модуль КМВ-19" 2/600 ПК для плинтов LSA-PROFIL 2/8х a-b-s - 3шт., LSA-PROFIL 6089 1 121-06 размыкаемый плинт 2/10 с маркировкой 0 – 9 - 40шт., Плинт с "

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Комплекс Волна-М-Б-С15/С15-КС в составе: Плата КС-011-02, ИСПТ 46943569400200 - 2шт., Плата ВП-011, ИСПТ 46943568500000 - 4шт., Плата МП-12В-02, ИГУЛ 46591303700000 - 2шт., Плата ПА-06В, ИСПТ.469435.837 - 2шт., Плата ВС-120-02, РТ5.231.050-02 - 2шт.,"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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