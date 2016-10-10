Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка оборудования и материалов для строительства объекта: Код стройки 008-2004425

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кросс KRONE 2М 19" промежуточный в составе: несущая для модулей 4U/7SU с элементами для кроссировок 6690 1 371-00 - 1шт., LSA-PROFIL Плинт 2/8х3 с нормально замкнутыми контактами 7015 1 008-01 - 12шт., табличка откидная для плинтов 2/8х3 7015 1 003-5" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Кросс KRONE 2М оконечный в составе: LSA-PROFIL Плинт 2/8х3 с нормально замкнутыми контактами 7015 1 008-01 - 12шт., табличка откидная для плинтов 2/8х3 7015 1 003-50 - 12шт., направляющая для кроссировок левая 7015 1 004-50 - 6шт., направляющая для к" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Коммутатор NokiaSiemensNetworks CET A-1210 в составе: шасси A-1210 BS ET Modular Config, 6*1G, DC - 1шт., оптический модуль XFP 10Gbase-L Transceiver - 2шт., модуль A-2200 Module Eth. 8x100/1000 Base-Т - 2шт., модуль SFP+ 10Gbase-L Transceiver - 2шт." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Мультиплексор Surpass HIT 7030 в составе: корзина мультиплексора с модулем управления и 2 стыками STM 1/4 CORE (DC) HIT 7030, WITH 2xSTM-4/1 - 1шт., модуль STM-1 MODULE L-1.1 SM, 1310 нм, 40км, LC - 2шт., модуль 2M CARD, 21XE1, 120 OHM WITH RETIMING," Кол-во: 1

"Позиция 5" "Комплекс ВОЛНА-М-АГ-А15/А15-КС ВИУР. 465.211.001-03" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Аппарат для шифрования высокочастотных трактов М-490-М-01 УВИР 468152.063" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Аппарат для шифрования высокочастотных трактов М-490-М-02 УВИР 468152.063" Кол-во: 1

"Позиция 8" "С.мн.в ст:Км.«М-г–ЗЛС-АК»МП-12В-02ИГУЛ.465112.007-1кмп,Пл.МП-12В-02ИГУЛ.465913.037-2шт,Пл.ПА-06ВИСПТ.469435.837-5шт,Пл.КС-011-02ИСПТ.469435.694-02-2шт,Пл.ВП-011ИСПТ.469435.685-4шт,Пл.ВС-120-02РТ5.231.050-02-2шт,Пл.ВС-120-03РТ5.231.050-03-1шт,Пл.СН-12" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Оборудование Орион в составе: контроллер доступа С2000-BIOACCESS-ZK4500 - 1шт., контроллер доступа С2000-BIOACCESS-F18 - 2шт., контроллер доступа Сигнал-20П SMD - 5шт., контроллер С2000-PGE - 2шт., пульт управления и контроля С2000-М - 2шт., пульт уп" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Кросс. обор. KRONE в составе: Кросс наст. KRONE для 10 пл. 2/8х3-1кмп.,LSA-PROFIL Пл. 2/8х3 с норм. замкн. конт.7015 1 008-01-10шт.,табл. откид. для пл. 2/8х3 7015 1 003-50-10шт.,скоба пр/креп. каб. 2/8х3 унив.7015 1 009-21-10шт., напр. для кросс.(ле" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Комплекс средств измерений в составе: Комплект средств контроля каналов связи с АРМ ККС-1 ИНТЕЛСЕТ-ТСС - 1шт, Прибор BERcut-SDH Версия А - 1кмп., Лазерный тестер для проверки дымовых пожарных извещателей Астра-941 - 2кмп., Модуль подключения с органа" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Аппарат для шифрования высокочастотных трактов М-490-М-01 вариант поставки – 01 УВИР 468152.063-00" Кол-во: 7

"Позиция 13" "Система КДН 30E-02 ИГУЛ 46591308800200" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Система КДН 30E-07 ИГУЛ.465913.088-07" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Система НСД в составе:табло Люкс-12 авария - 2шт., авар. светильник Ракета-01-28 - 10шт.,блок индикации С2000-БИ исп.2 версия не ниже 2.23-2шт., клавиатура С2000К-2шт.,блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10-3шт.,пульт контроля и управлен" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Комплект средств контроля каналов связи с АРМ ККС-1" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Устройство КАС ИГУЛ 468262.001" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Однофазный стабилизатор сетевого напряжения «Норма М» Оптима СНС 8000-РТИ" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Корпус ОСМ-К (СН), ТАИЦ.469433.012" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Блок ввода питания ВП (СН), ТАИЦ.436634.012" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Блок управления, контроля и служебной связи УКС (СН), ТАИЦ.468211.055" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Блок коммутации и синхронизации КС (СН), ТАИЦ.4678883.005" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Блок СТМ-1 (СН), ТАИЦ.465126.017" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Блок СТМ-4 (СН), ТАИЦ.465126.018" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Блок 63 Е1 (СН), ТАИЦ.465123.114" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Блок 21 Е1 (СН), ТАИЦ.465123.120" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Блок Eth 10/100 (СН), ТАИЦ.465257.003" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Панель соединительная Т23АТТ/D , ТАИЦ.468230.001-01" Кол-во: 4

"Позиция 29" "Модуль LS38-B3L-TC-N-DD" Кол-во: 16

"Позиция 30" "Сер.АРМОрион:Сис.бл.DEPOStorm1380Q1 2K12RSt/2CAL5Rd/SM/E5-2603v2/16GR1600Q/SATA10/2T1000G7/4HSA/sDVD±RW/2U/1C/2GLAN/1C/2US/IPMI+/2PS400/RCEx/RM K/CAR1S/WinUpd-1шт,Мон19"LG E1910S TN;LED;5:41280x1024;250кд/м2;Кнтр1000:1;DCR5’000’000:1;Dsub-1шт,ИБПAPC(" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Шкаф Е-400А" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Модуль LS38-A3L-TC-N-DD" Кол-во: 16

"Позиция 33" "Комплект КТЛ, ИГУЛ.465913.162" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Комплект КТЛ-01, ИГУЛ.465913.162-01" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Кросс КМВ в составе: Кросс модуль КМВ-19" 2/256 ПК для плинтов LSA-PROFIL 2/8х a-b-s - 3шт., Кросс модуль КМВ-19" 2/600 ПК для плинтов LSA-PROFIL 2/8х a-b-s - 3шт., LSA-PROFIL 6089 1 121-06 размыкаемый плинт 2/10 с маркировкой 0 – 9 - 40шт., Плинт с " Кол-во: 1