Право заключения договора на оказание услуг по мониторингу состояния водных объектов и их водоохранных зон на участках подводных переходов трубопроводов от Северо-Васюганского ГКМ в Томской области до Терминала по хранению и отгрузке смеси пропан-бутана технического (СПБТ) в районе г. Куйбышева в Новосибирской области для нужд ОАО "Томскгазпром"

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31604109846 Уникальный номер закупки 16/2.1/0028812/ТомскГП Номер закупки Наименование закупки Право заключения договора на оказание услуг по мониторингу состояния водных объектов и их водоохранных зон на участках подводных переходов трубопроводов от Северо-Васюганского ГКМ в Томской области до Терминала по хранению и отгрузке смеси пропан-бутана технического (СПБТ) в районе г. Куйбышева в Новосибирской области для нужд ОАО "Томскгазпром" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Востокгазпром

Все закупки и тендеры Востокгазпром Юридический адрес 634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73 Почтовый адрес 634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73 Контактный телефон +7 3822 61-29-72 Факс +7 3822 61-20-60 Адрес электронной почты rudkovskiyav@tomskgazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Рудковский Александр Валерьевич Место рассмотрения предложений 634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73 Закупки и тендеры Томская Область Ключевые слова:

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