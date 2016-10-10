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Номер извещения
31604109443
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060207/ДАстр
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов и оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0101/16/2.1/0060207/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2016 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-64-30
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богачева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
По адресу Организатора
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов и оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0101/16/2.1/0060207/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 09:00 GMT +310.10.2016 09:0010.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604109443Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов и оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0101/16/2.1/0060207/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016По адресу Организатора
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 09:0010.10.2016 09:0010.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604109443Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов и оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0101/16/2.1/0060207/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016По адресу Организатора
Подведение итогов не позднее
01.11.2016 07:3001.11.2016 07:3001.11.2016 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604109443Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов и оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0101/16/2.1/0060207/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016По адресу Организатора
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.11.201601.11.2016 07:3001.11.2016 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604109443Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов и оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0101/16/2.1/0060207/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016По адресу Организатора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов и оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0101/16/2.1/0060207/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016
Начальная цена
4 184 999,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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