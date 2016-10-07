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Номер извещения
ГП609019
Уникальный номер закупки
16/2.1/0000216/ВостокГП
Наименование закупки
Право заключение договора на оказание услуг по определению текущей (восстановительной) стоимости основныхс редств для нужд ОАО "Востокгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на оказание услуг по определению текущей (восстановительной) стоимости основных средств ОАО "Востокгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 06:00 GMT +307.10.2016 06:0007.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609019Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по определению текущей (восстановительной) стоимости основных средств ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 07:0007.10.2016 07:0007.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609019Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на оказание услуг по определению текущей (восстановительной) стоимости основных средств ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Подведение итогов не позднее
19.10.2016 14:0019.10.2016 14:0019.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609019Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по определению текущей (восстановительной) стоимости основных средств ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.10.201619.10.2016 14:0019.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609019Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по определению текущей (восстановительной) стоимости основных средств ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на оказание услуг по определению текущей (восстановительной) стоимости основных средств ОАО "Востокгазпром"
Начальная цена
316 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
74.90.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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