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Номер извещения
31604109191
Уникальный номер закупки
16/2.2/0062928/ОренбГТ
Наименование закупки
Поставка Погрузчика Фронтального Универсал 800VIP для передней навески на трактор МТЗ-82
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2016 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,
Почтовый адрес
460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144
Контактный телефон
+7 3532 73-20-55
Факс
+7 3532 73-27-03
Адрес электронной почты
gaztrans@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щербаков Вячеслав Александрович
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул.Терешковой,144
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Погрузчика Фронтального Универсал 800VIP для передней навески на трактор МТЗ-82
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2016 06:00 GMT +328.09.2016 06:0028.09.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604109191Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Погрузчика Фронтального Универсал 800VIP для передней навески на трактор МТЗ-82 Оренбург, ул.Терешковой,144
Дата и время вскрытия заявок
28.09.2016 06:3028.09.2016 06:3028.09.2016 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604109191Дата и время вскрытия заявок Поставка Погрузчика Фронтального Универсал 800VIP для передней навески на трактор МТЗ-82 Оренбург, ул.Терешковой,144
Подведение итогов не позднее
01.10.2016 14:0001.10.2016 14:0001.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604109191Подведение итогов не позднее Поставка Погрузчика Фронтального Универсал 800VIP для передней навески на трактор МТЗ-82 Оренбург, ул.Терешковой,144
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Погрузчика Фронтального Универсал 800VIP для передней навески на трактор МТЗ-82
Начальная цена
279 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
Все закупки и тендеры ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
Адрес местонахождения
460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,
460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144
Отсутствуют
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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