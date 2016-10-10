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Номер извещения
31604108879
Уникальный номер закупки
16/2.1/0039888/ПРУренгой
Наименование закупки
Оказание услуг междугородной, международной и внутризоновой связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2016 07:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 34949 2-87-91
Факс
Адрес электронной почты
i.stabrovskaia@urengoy-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стабровская Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д.53, второй этаж, кабинет 219.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг междугородной, международной и внутризоновой связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 10:00 GMT +310.10.2016 10:0010.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604108879Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг междугородной, международной и внутризоновой связи629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д.53, второй этаж, кабинет 219.
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 12:0010.10.2016 12:0010.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604108879Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг междугородной, международной и внутризоновой связи629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д.53, второй этаж, кабинет 219.
Подведение итогов не позднее
25.10.2016 12:0025.10.2016 12:0025.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604108879Подведение итогов не позднее Оказание услуг междугородной, международной и внутризоновой связи629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д.53, второй этаж, кабинет 219.
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг междугородной, международной и внутризоновой связи
Начальная цена
587 665,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Отсутствуют
61.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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