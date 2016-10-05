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Номер извещения
31604108818
Уникальный номер закупки
16/2.1/0002158/ТомскГП
Наименование закупки
Право заключения договоров добровольного медицинского страхования работников ОАО "Томскгазпром"на 2017 г. (3 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2016 06:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
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Право заключения договора добровольного медицинского страхования работников ОАО «Томскгазпром» г. Томск на амбулаторно-поликлиническое, стационарное, стоматологическое обслуживание
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 06:00 GMT +305.10.2016 06:0005.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604108818Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования работников ОАО «Томскгазпром» г. Томск на амбулаторно-поликлиническое, стационарное, стоматологическое обслуживание634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 07:0005.10.2016 07:0005.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604108818Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования работников ОАО «Томскгазпром» г. Томск на амбулаторно-поликлиническое, стационарное, стоматологическое обслуживание634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Подведение итогов не позднее
17.10.2016 14:0017.10.2016 14:0017.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604108818Подведение итогов не позднее Право заключения договора добровольного медицинского страхования работников ОАО «Томскгазпром» г. Томск на амбулаторно-поликлиническое, стационарное, стоматологическое обслуживание634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201617.10.2016 14:0017.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604108818Подведение итогов не позднее Право заключения договора добровольного медицинского страхования работников ОАО «Томскгазпром» г. Томск на амбулаторно-поликлиническое, стационарное, стоматологическое обслуживание634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора добровольного медицинского страхования работников ОАО «Томскгазпром» г. Томск на амбулаторно-поликлиническое, стационарное, стоматологическое обслуживание
Начальная цена
22 248 148,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1648
Право заключения договора добровольного медицинского страхования по программе "Амбулаторно - поликлиническое обслуживание" с включением в программу вакцинации и организации ежегодных профилактических осмотров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 06:00 GMT +305.10.2016 06:0005.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604108818Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования по программе "Амбулаторно - поликлиническое обслуживание" с включением в программу вакцинации и организации ежегодных профилактических осмотров634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 07:0005.10.2016 07:0005.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604108818Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования по программе "Амбулаторно - поликлиническое обслуживание" с включением в программу вакцинации и организации ежегодных профилактических осмотров634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Подведение итогов не позднее
17.10.2016 14:0017.10.2016 14:0017.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604108818Подведение итогов не позднее Право заключения договора добровольного медицинского страхования по программе "Амбулаторно - поликлиническое обслуживание" с включением в программу вакцинации и организации ежегодных профилактических осмотров634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201617.10.2016 14:0017.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604108818Подведение итогов не позднее Право заключения договора добровольного медицинского страхования по программе "Амбулаторно - поликлиническое обслуживание" с включением в программу вакцинации и организации ежегодных профилактических осмотров634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора добровольного медицинского страхования по программе "Амбулаторно - поликлиническое обслуживание" с включением в программу вакцинации и организации ежегодных профилактических осмотров
Начальная цена
12 051 329,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1648
Право заключения договора добровольного медицинского страхования персонала от несчастных случаев и болезней
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 06:00 GMT +305.10.2016 06:0005.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604108818Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования персонала от несчастных случаев и болезней634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 07:0005.10.2016 07:0005.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604108818Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования персонала от несчастных случаев и болезней634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Подведение итогов не позднее
17.10.2016 14:0017.10.2016 14:0017.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604108818Подведение итогов не позднее Право заключения договора добровольного медицинского страхования персонала от несчастных случаев и болезней634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201617.10.2016 14:0017.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604108818Подведение итогов не позднее Право заключения договора добровольного медицинского страхования персонала от несчастных случаев и болезней634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 213
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора добровольного медицинского страхования персонала от несчастных случаев и болезней
Начальная цена
6 199 776,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1648
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