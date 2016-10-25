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Номер извещения
31604108370
Уникальный номер закупки
16/1.1/0062109/ТГТомск
Наименование закупки
Осуществление строительного контроля за проведением буровзрывных работ при строительстве объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.2 - 2.8» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/16/1.1/0062109/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/16.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 18:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Осуществление строительного контроля за проведением буровзрывных работ при строительстве объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.2 - 2.8» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2016 12:00 GMT +325.10.2016 12:0025.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604108370Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление строительного контроля за проведением буровзрывных работ при строительстве объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.2 - 2.8» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.10.2016 10:0526.10.2016 10:0526.10.2016 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604108370Дата и время вскрытия заявок Осуществление строительного контроля за проведением буровзрывных работ при строительстве объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.2 - 2.8» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»Москва
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 19:0028.10.2016 19:0028.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604108370Подведение итогов не позднее Осуществление строительного контроля за проведением буровзрывных работ при строительстве объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.2 - 2.8» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201628.10.2016 19:0028.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604108370Подведение итогов не позднее Осуществление строительного контроля за проведением буровзрывных работ при строительстве объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.2 - 2.8» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осуществление строительного контроля за проведением буровзрывных работ при строительстве объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.2 - 2.8» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»
Начальная цена
20 117 515,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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