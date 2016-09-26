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Номер извещения
31604107753
Уникальный номер закупки
16/5.1/0058441/ТГННовгород
Наименование закупки
Проведение работ по расчистке трассы от древесно-кустарниковой растительности на объектах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018-2019 г.г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/16/5.1/0058441/ТГННовгород/ЗП/ГОС/Э/16.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 16:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-66-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Penkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пенькова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение работ по расчистке трассы от древесно-кустарниковой растительности на объектах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018-2019 г.г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2016 12:00 GMT +326.09.2016 12:0026.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604107753Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по расчистке трассы от древесно-кустарниковой растительности на объектах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018-2019 г.г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2016 10:2027.09.2016 10:2027.09.2016 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604107753Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по расчистке трассы от древесно-кустарниковой растительности на объектах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018-2019 г.г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 20:0028.10.2016 20:0028.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107753Подведение итогов не позднее Проведение работ по расчистке трассы от древесно-кустарниковой растительности на объектах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018-2019 г.г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201628.10.2016 20:0028.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107753Подведение итогов не позднее Проведение работ по расчистке трассы от древесно-кустарниковой растительности на объектах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018-2019 г.г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по расчистке трассы от древесно-кустарниковой растительности на объектах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018-2019 г.г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
80 238 813,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
43.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 326
Кол-во: 311
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