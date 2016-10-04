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Номер извещения
31604107558
Уникальный номер закупки
16/2.2/0050551/ГЦР
Наименование закупки
Поставка запасных частей для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» № 0001/16/2.2/0050551/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/16.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
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Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 12:00 GMT +304.10.2016 12:0004.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604107558Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 10:1505.10.2016 10:1505.10.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604107558Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 20:0014.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".
Начальная цена
95 222 742,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
28.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 185
Кол-во: 15
Кол-во: 124
Кол-во: 86
Кол-во: 36
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 144
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 64
Кол-во: 36
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 144
Кол-во: 26
Кол-во: 26
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 36
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 26
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 108
Кол-во: 70
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 72
Кол-во: 19
Кол-во: 47
Кол-во: 1
Кол-во: 180
Кол-во: 128
Кол-во: 400
Кол-во: 214
Кол-во: 182
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 126
Кол-во: 72
Кол-во: 16
Кол-во: 949
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 52
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 24
Кол-во: 36
Кол-во: 132
Кол-во: 2
Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 12:00 GMT +304.10.2016 12:0004.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604107558Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 10:1505.10.2016 10:1505.10.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604107558Дата и время вскрытия заявок Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 20:0014.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"
Начальная цена
18 914 501,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
28.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 550
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 13
Кол-во: 126
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 12:00 GMT +304.10.2016 12:0004.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604107558Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 10:1505.10.2016 10:1505.10.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604107558Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 20:0014.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"
Начальная цена
71 799 052,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
28.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 1
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