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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» № 0001/16/2.2/0050551/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/16.09.2016

    Поставка запасных частей для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» № 0001/16/2.2/0050551/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/16.09.2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2016 12:0004.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604107558Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604107558

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0050551/ГЦР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром центрремонт» № 0001/16/2.2/0050551/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/16.09.2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.09.2016 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    50551 Уведомление о переносе даты вскрытия.doc

    Документация 2.2-50551.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-69-29

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.G.Filippov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Антон Германович

    Место рассмотрения предложений

    117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2016 12:00 GMT +304.10.2016 12:0004.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604107558Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Дата и время вскрытия заявок

    05.10.2016 10:1505.10.2016 10:1505.10.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604107558Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2016 20:0014.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201614.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1 –Запасные части для ремонта АВО газа и вспомогательного оборудования на объектах Дочерних Обществ ПАО "Газпром".

    Начальная цена

    95 222 742,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.1

    Производство машин и оборудования общего назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий ТУ 112-057-87"

    Кол-во: 185

    "Позиция 2"

    "Патрон фильтрующий"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Патрон фильтрующий"

    Кол-во: 124

    "Позиция 4"

    "Фильтроэлемент"

    Кол-во: 86

    "Позиция 5"

    "Кольцо 164028 упл.д/Wartsila"

    Кол-во: 36

    "Позиция 6"

    "Компенсатор Stenflex AS-1 Dn 100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Компенсатор Stenflex AS-1 Dn 150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Компенсатор Stenflex AS-1 Dn 40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Компенсатор Stenflex AS-1 Dn 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Компенсатор Stenflex AS-1 Dn 80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Привод стартера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Регулятор давления гидравлики масла А7507-Л17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Кран 4-х ходовой БОИГ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Муфта основного насоса гидравлики"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Аппарат воздушного охлаждения масла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой с электроприводом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Комплект монтажной части"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Распылитель"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Агрегат управления АУП-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Жгут №-1 ТК-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Жгут №-2 ТК-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Агрегат командный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Кольцо 164074 упл.д/Wartsila"

    Кол-во: 18

    "Позиция 24"

    "Кольцо 164062 упл.д/Wartsila"

    Кол-во: 144

    "Позиция 25"

    "Прокладка уплот.B20023002 д/Wartsila"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Кольцо 470259 упл.д/Wartsila"

    Кол-во: 16

    "Позиция 27"

    "Прокладка уплот.354001 д/Wartsila"

    Кол-во: 64

    "Позиция 28"

    "Кольцо 124024 упл.д/Wartsila"

    Кол-во: 36

    "Позиция 29"

    "Кольцо 473030 упл.д/Wartsila"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Кольцо 473003 упл.д/Wartsila"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Кольцо 1355-254 упл.д/Wartsila"

    Кол-во: 144

    "Позиция 32"

    "Кольцо О-образное"

    Кол-во: 26

    "Позиция 33"

    "Уплотнение крышки"

    Кол-во: 26

    "Позиция 34"

    "Втулка лабиринтного уплотнения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Дозатор управления стационарный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Отсечной газовый клапан 2538ТУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Компенсатор Stenflex AS-1.DN100.BL150.NB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Компенсатор Stenflex AS-1.DN80.BL150.NBR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Фильтроэлемент"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Фильтр промежуточных валов"

    Кол-во: 36

    "Позиция 41"

    "Полукольцо замковое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Пружина"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Свеча зажигания 8Г3.244.008ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Электромеханизм исполнительный однооборотный 9Ж4.030.032 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Кольцо пакета диафрагм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 46"

    "Мембрана РПД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Шланг системы смазки ВС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Фильтр"

    Кол-во: 108

    "Позиция 49"

    "Фильтроэлемент"

    Кол-во: 70

    "Позиция 50"

    "Комплект горелочных устройств ПСТ ГТК-10-4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Комплект для капремонта камеры сгорания ПСТ ГТК-10-4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Комплект ЗИП для камеры сгорания ПСТ ГТК-10-4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Ремкомплект для камеры сгорания ПСТ ГТК-10-4 с электроклапаном"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Система зажигания для камеры сгорания ПСТ ГТК-10-4 (ГТ-750-6)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Система контроля пламени для камеры сгорания ПСТ ГТК-10-4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Колесо вентилятора"

    Кол-во: 72

    "Позиция 57"

    "Ступица к рабочему колесу ГАЦ-50-4М2СД"

    Кол-во: 19

    "Позиция 58"

    "Колесо для АВОГ 2АВГ-75"

    Кол-во: 47

    "Позиция 59"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 180

    "Позиция 61"

    "Патрон фильтрующий"

    Кол-во: 128

    "Позиция 62"

    "Фильтроэлемент"

    Кол-во: 400

    "Позиция 63"

    "Фильтроэлемент"

    Кол-во: 214

    "Позиция 64"

    "Элемент фильтрующий ТУ 112-057-87"

    Кол-во: 182

    "Позиция 65"

    "Фильтр ВАЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 66"

    "Микровыключатель ТУ 6306-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Фильтр ВАЗ 2101-1109100/01"

    Кол-во: 15

    "Позиция 68"

    "Ремонтный комплект Р/к СГП ЗИП К РПД-2М РТИ ГПА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "кольцо рез."

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Кольцо резиновое"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Ремонтный комплект"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Компенсатор Stenflex AS-1.DN150.BL150.EP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Уплотнение Chetra 990-045 графитовое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Прокладка свечи зажигания 124025"

    Кол-во: 126

    "Позиция 75"

    "Кольцо 121004 упл.д/Wartsila"

    Кол-во: 72

    "Позиция 76"

    "Прокладка штуцера B11009001 д/Wartsila"

    Кол-во: 16

    "Позиция 77"

    "Патрон фильтрующий"

    Кол-во: 949

    "Позиция 78"

    "Фильтр-элемент гидравлики"

    Кол-во: 14

    "Позиция 79"

    "Фильтр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Клапан стопорный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Диафрагма клапана масло-газ"

    Кол-во: 52

    "Позиция 82"

    "Гидронасос высокого давления в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Уплотнение крышки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "Кольцо уплотнительное корпуса масляного уплотнения"

    Кол-во: 25

    "Позиция 85"

    "Кольцо уплотнительное корпуса масляного уплотнения"

    Кол-во: 24

    "Позиция 86"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 87"

    "Фильтроэлемент"

    Кол-во: 132

    "Позиция 88"

    "Комплект модернизации 2АВГ-75"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2016 12:00 GMT +304.10.2016 12:0004.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604107558Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Дата и время вскрытия заявок

    05.10.2016 10:1505.10.2016 10:1505.10.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604107558Дата и время вскрытия заявок Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2016 20:0014.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201614.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 2– Запасные части к ГПА импортного производства для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    18 914 501,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.1

    Производство машин и оборудования общего назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 550

    "Позиция 3"

    "Кольцо резиновое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Кольцо резиновое"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Кольцо резиновое"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Кольцо рез."

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Мат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Насос масляный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Плоский индукционный низкочастотный электронагреватель ТУ 3422-002-26619895-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Лопасть"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Клапан форкамеры Woodward 164040 Wartsil"

    Кол-во: 13

    "Позиция 13"

    "Свеча зажиг.124002 д/Wartsila"

    Кол-во: 126

    "Позиция 14"

    "Секция АВО газа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Лопасть вентилятора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Уплотнение торцевое "Анод""

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Фильтроэлемент"

    Кол-во: 24

    "Позиция 18"

    "Фильтроэлемент"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Топливно-регулирующий клапан РУСТ"

    Кол-во: 3

    Лот 3

    Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2016 12:00 GMT +304.10.2016 12:0004.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604107558Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Дата и время вскрытия заявок

    05.10.2016 10:1505.10.2016 10:1505.10.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604107558Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2016 20:0014.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201614.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107558Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 3 – Аппаратура управления магнитными подшипниками для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    71 799 052,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.1

    Производство машин и оборудования общего назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппаратура управления магнитными подшипниками АМП-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

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