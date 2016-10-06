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Номер извещения
31604107067
Уникальный номер закупки
16/1.1/0058822/ГЦР
Наименование закупки
Поставка комплектов материальных частей АИУС для объекта: «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239) (№ 0056/16/1.1/0058822/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/16.09.2016).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Поставка комплектов материальных частей АИУС для объекта: «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 15:00 GMT +306.10.2016 15:0006.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604107067Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов материальных частей АИУС для объекта: «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239).г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 10:0007.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604107067Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектов материальных частей АИУС для объекта: «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239).г. Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 15:0014.10.2016 15:0014.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107067Подведение итогов не позднее Поставка комплектов материальных частей АИУС для объекта: «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239).г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 15:0014.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107067Подведение итогов не позднее Поставка комплектов материальных частей АИУС для объекта: «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239).г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов материальных частей АИУС для объекта: «Реконструкция систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» (код стройки 056-2000239).
Начальная цена
178 993,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
26.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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