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Номер извещения
31604106877
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055366/ПРУренгой
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной и строительно-дорожной техники, узлов и агрегатов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/16/2.1/0055366/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/16.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Галина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной и строительно-дорожной техники, узлов и агрегатов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 15:00 GMT +306.10.2016 15:0006.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604106877Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной и строительно-дорожной техники, узлов и агрегатов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 10:0007.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604106877Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной и строительно-дорожной техники, узлов и агрегатов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 15:0014.10.2016 15:0014.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604106877Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной и строительно-дорожной техники, узлов и агрегатов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 15:0014.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604106877Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной и строительно-дорожной техники, узлов и агрегатов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной и строительно-дорожной техники, узлов и агрегатов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Начальная цена
27 077 220,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Отсутствуют
45.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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