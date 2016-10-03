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Номер извещения
31604107507
Уникальный номер закупки
16/4.4/0054485/ГПК
Наименование закупки
Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика крана шарового Ду 700 Ру 8,0, крана шарового Ду 700 Ру 16,0, крана шарового Ду 1200 Ру 1,6 для объекта "Обустройство пятого участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ" для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/16/4.4/0054485/ГПК/ЗП/ГОС/Э/16.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-43
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
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Кран газовый стальной шаровой с патрубками под приварку L=500мм с интелектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении подземной установки Dy 700 Ру 8,0 МПа, класс герметичнности А по ГОСТ Р 54808-2011, ХЛ-1 по ГОСТ 15150-69 (2) «Обустройство пятого участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 12:00 GMT +303.10.2016 12:0003.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604107507Дата и время окончания срока приема заявок Кран газовый стальной шаровой с патрубками под приварку L=500мм с интелектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении подземной установки Dy 700 Ру 8,0 МПа, класс герметичнности А по ГОСТ Р 54808-2011, ХЛ-1 по ГОСТ 15150-69 (2) «Обустройство пятого участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ»г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 10:5004.10.2016 10:5004.10.2016 10:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604107507Дата и время вскрытия заявок Кран газовый стальной шаровой с патрубками под приварку L=500мм с интелектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении подземной установки Dy 700 Ру 8,0 МПа, класс герметичнности А по ГОСТ Р 54808-2011, ХЛ-1 по ГОСТ 15150-69 (2) «Обустройство пятого участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ»г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 20:0007.10.2016 20:0007.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107507Подведение итогов не позднее Кран газовый стальной шаровой с патрубками под приварку L=500мм с интелектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении подземной установки Dy 700 Ру 8,0 МПа, класс герметичнности А по ГОСТ Р 54808-2011, ХЛ-1 по ГОСТ 15150-69 (2) «Обустройство пятого участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ»г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201607.10.2016 20:0007.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604107507Подведение итогов не позднее Кран газовый стальной шаровой с патрубками под приварку L=500мм с интелектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении подземной установки Dy 700 Ру 8,0 МПа, класс герметичнности А по ГОСТ Р 54808-2011, ХЛ-1 по ГОСТ 15150-69 (2) «Обустройство пятого участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ»г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кран газовый стальной шаровой с патрубками под приварку L=500мм с интелектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении подземной установки Dy 700 Ру 8,0 МПа, класс герметичнности А по ГОСТ Р 54808-2011, ХЛ-1 по ГОСТ 15150-69 (2) «Обустройство пятого участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ»
Начальная цена
185 824 169,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 4
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