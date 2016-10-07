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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604106721
Уникальный номер закупки
16/2.1/0010279/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению доступа к информационным ресурсам для получения информации о юридических лицах для нужд ООО "Газпромтранс" 2017-2019 г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-18-76
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никольский Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, п. Сосненское, пос. Газопровод, д. 101
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Получение информации о контрагентах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 11:00 GMT +307.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604106721Дата и время окончания срока приема заявок Получение информации о контрагентахг. Москва, п. Сосненское, пос. Газопровод, д. 101
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 11:0007.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604106721Дата и время вскрытия заявок Получение информации о контрагентахг. Москва, п. Сосненское, пос. Газопровод, д. 101
Подведение итогов не позднее
27.10.2016 19:0027.10.2016 19:0027.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604106721Подведение итогов не позднее Получение информации о контрагентахг. Москва, п. Сосненское, пос. Газопровод, д. 101
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Получение информации о контрагентах
Начальная цена
1 560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
63.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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