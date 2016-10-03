www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604106789
Уникальный номер закупки
16/2.1/0010287/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению проводников для работы на специальных вагонах Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2016-2017 гг. 10287 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумилo Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению проводников для работы на специальных вагонах Ямальского филиала ООО "Газпромтранс
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 12:00 GMT +303.10.2016 12:0003.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604106789Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению проводников для работы на специальных вагонах Ямальского филиала ООО "Газпромтрансг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 10:0004.10.2016 10:0004.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604106789Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению проводников для работы на специальных вагонах Ямальского филиала ООО "Газпромтрансг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 20:0007.10.2016 20:0007.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604106789Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению проводников для работы на специальных вагонах Ямальского филиала ООО "Газпромтрансг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201607.10.2016 20:0007.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604106789Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению проводников для работы на специальных вагонах Ямальского филиала ООО "Газпромтрансг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению проводников для работы на специальных вагонах Ямальского филиала ООО "Газпромтранс
Начальная цена
152 630 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.21.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.