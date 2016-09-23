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Номер извещения
31604106543
Уникальный номер закупки
16/2.2/0063019/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка панелей и шнуров коммутационных для ИТЦ в 2016 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-19-42
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
N.Kravchenko@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравченко Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка панелей и шнуров коммутационных для ИТЦ в 2016 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 09:00 GMT +323.09.2016 09:0023.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604106543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка панелей и шнуров коммутационных для ИТЦ в 2016 годуООО Газпром трансгаз Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2016 10:0023.09.2016 10:0023.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604106543Дата и время вскрытия заявок Поставка панелей и шнуров коммутационных для ИТЦ в 2016 годуООО Газпром трансгаз Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
04.10.2016 16:0004.10.2016 16:0004.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604106543Подведение итогов не позднее Поставка панелей и шнуров коммутационных для ИТЦ в 2016 годуООО Газпром трансгаз Нижний Новгород
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка панелей и шнуров коммутационных для ИТЦ в 2016 году
Начальная цена
553 962,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
26.30.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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