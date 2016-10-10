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    Главная / Торги / Поставка источников питания согласно спецификации № 74

    Поставка источников питания согласно спецификации № 74

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604105800Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников питания согласно спецификации № 74443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604105800

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0053751/ТГСамара

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка источников питания согласно спецификации № 74

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.09.2016 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация по ЗП №0029-16-2.2-0053751-ТГСамара-ЗП-ГОС-Э-16.09.2016.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красулин Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Закупки и тендеры Самарская Область

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка источников питания согласно спецификации № 74

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2016 15:00 GMT +310.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604105800Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников питания согласно спецификации № 74443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2016 15:0010.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604105800Дата и время вскрытия заявок Поставка источников питания согласно спецификации № 74443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2016 15:0021.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604105800Подведение итогов не позднее Поставка источников питания согласно спецификации № 74443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    21.10.201621.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604105800Подведение итогов не позднее Поставка источников питания согласно спецификации № 74443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников питания согласно спецификации № 74

    Начальная цена

    1 405 110,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор VENTURA FT12-100 (12V, 100АН)FRONT ACCESS-AGM BATTERY(49,5х11х22,5)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Элемент питания cr2032"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Элемент питания литиевый SL-2770/T, 3,6 в, 8,5 Ач"

    Кол-во: 42

    "Позиция 4"

    "Элемент питания Duracell MN1300 1,5V LR20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 5"

    "Элемент питания LR14 DURACELL 1,5V"

    Кол-во: 93

    "Позиция 6"

    "Элемент питания Duracell 1604 BL1 (Krona)"

    Кол-во: 222

    "Позиция 7"

    "Элемент питания LR6 (AA) DURACELL 1,5V"

    Кол-во: 458

    "Позиция 8"

    "Элемент питания LR03 (AAA) DURACELL 1.5V"

    Кол-во: 457

    "Позиция 9"

    "Источник питания Моллюск 12/3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Источник высокого напряжения ИВН-ТР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Источник высокого напряжения ИВН-24Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Источник вторичного электропитания резервный РИП-12 (исп. 02)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 13"

    "Источник вторичного электропитания резервированный SKAT-12-3.0-DIN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Блок питания датчиков БПДМ-Exia-11С-420-2-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Блок питания взрывозащищенный БПВ-212-М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Блок питания S-Terra FSP250-50GUB"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Блок питания Skat-V.8 RACK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Блок питания POWERMAN (InWin) for P4 450W ОEM ATX v2.2(8cm fan) [IP-S450T7-0/RB-S450T7-0]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Блок питания Hipro ATX 450W HPE-450W/HP-P450W PPFC 4xSATA I/O switch(HiPO DIGI)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Блок питания GPA-450S 450W Chieftec PSU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Блок питания Corsair VS450"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Блок питания Corsair CMPSU-620HX 620W; ПК АТХ 620W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Блок питания ATX 500W Chieftec (GPS-500AB-A)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Блок питания 24В/5В БП-01-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Источник резервного питания СКАТ 1200 И5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Источник резервного питания СКАТ 1200 И7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Блок бесперебойного питания СКАТ-1200У"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Блок бесперебойного питания СКАТ-1200Д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Блок бесперебойного питания МАП 12В, 2кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Батарея литиевая для "Гобой-1" LS33600 3,6V"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Батарея питания SL-360 PCHN для платы Суперфлоу-2Е(Т)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Аккумулятор Minamoto NiMH SC-HP 1.2V 2400mAh"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Батарея аккумуляторная NiMH SONEL-05 7.2V WAAKU05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Батарея аккумуляторная NiCd SONEL-02 9,6V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Батарея аккумуляторная FD 11201 6V 12Ah"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Аккумулятор АА 1,5 V 2700 м А/ч"

    Кол-во: 147

    "Позиция 37"

    "Аккумулятор GP100AAAHC 1,2V 1000mAh"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Аккумулятор Delta HR12-34W 12В 9Ач"

    Кол-во: 23

    "Позиция 39"

    "Аккумулятор CSB GP 9000 mAh R20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Аккумулятор Bosch 14,4В 4,0ач LiION"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Аккумулятор BOSCH 14,4V 3Aч Ni-MH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Блок питания 110/27"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Источник резервного питания СКАТ 2400 И7 в комплекте с аккумулятором (2шт)"

    Кол-во: 4

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