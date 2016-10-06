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Номер извещения
31604105663
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052866/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования КИПиА и энергооборудования АГНКС ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2016 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Контактный телефон
+7 495 428-48-00
Факс
+7 495 428-48-01
Адрес электронной почты
TenderCEG@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилевская Юлиана Владимировна
Место рассмотрения предложений
117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д.6
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Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования КИПиА и энергооборудования АГНКС ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2016 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 10:00 GMT +306.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604105663Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования КИПиА и энергооборудования АГНКС ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2016 году117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д.6
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604105663Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования КИПиА и энергооборудования АГНКС ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2016 году117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д.6
Подведение итогов не позднее
13.10.2016 15:0013.10.2016 15:0013.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604105663Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования КИПиА и энергооборудования АГНКС ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2016 году117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д.6
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
13.10.201613.10.2016 15:0013.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604105663Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования КИПиА и энергооборудования АГНКС ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2016 году117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д.6
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования КИПиА и энергооборудования АГНКС ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2016 году
Начальная цена
7 655 354,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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