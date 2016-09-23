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Номер извещения
31604105500
Уникальный номер закупки
16/2.2/0063017/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка оборудования связи для Владимирского ЛПУМГ в 2016 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-15-81
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
O.Telitsina@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Телицына Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН
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Поставка оборудования связи для Владимирского ЛПУМГ в 2016 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 14:00 GMT +323.09.2016 14:0023.09.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604105500Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи для Владимирского ЛПУМГ в 2016 годуН.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2016 14:0023.09.2016 14:0023.09.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604105500Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования связи для Владимирского ЛПУМГ в 2016 годуН.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН
Подведение итогов не позднее
04.10.2016 16:0004.10.2016 16:0004.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604105500Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи для Владимирского ЛПУМГ в 2016 годуН.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования связи для Владимирского ЛПУМГ в 2016 году
Начальная цена
538 563,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
27.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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