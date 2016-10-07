www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604105060
Уникальный номер закупки
16/2.1/0053034/ТомскГП
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение комплекса кадастровых и иных работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под следующими объектами: линейная часть газопровода "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", сооружение-конденсатопровод "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", ВЛ 6кВ участок 1, ВЛ 6кВ участок 2, резервная нитка конденсатопровода для нужд ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-40
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мукебенов Константин Анатольевич
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на выполнение комплекса кадастровых и иных работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под следующими объектами: линейная часть газопровода "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", сооружение-конденсатопровод "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", ВЛ 6кВ участок 1, ВЛ 6кВ участок 2, резервная нитка конденсатопровода для нужд ОАО «Томскгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 06:00 GMT +307.10.2016 06:0007.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604105060Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение комплекса кадастровых и иных работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под следующими объектами: линейная часть газопровода "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", сооружение-конденсатопровод "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", ВЛ 6кВ участок 1, ВЛ 6кВ участок 2, резервная нитка конденсатопровода для нужд ОАО «Томскгазпром»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 06:0007.10.2016 06:0007.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604105060Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение комплекса кадастровых и иных работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под следующими объектами: линейная часть газопровода "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", сооружение-конденсатопровод "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", ВЛ 6кВ участок 1, ВЛ 6кВ участок 2, резервная нитка конденсатопровода для нужд ОАО «Томскгазпром»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Подведение итогов не позднее
18.10.2016 15:0018.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604105060Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение комплекса кадастровых и иных работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под следующими объектами: линейная часть газопровода "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", сооружение-конденсатопровод "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", ВЛ 6кВ участок 1, ВЛ 6кВ участок 2, резервная нитка конденсатопровода для нужд ОАО «Томскгазпром»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201618.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604105060Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение комплекса кадастровых и иных работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под следующими объектами: линейная часть газопровода "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", сооружение-конденсатопровод "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", ВЛ 6кВ участок 1, ВЛ 6кВ участок 2, резервная нитка конденсатопровода для нужд ОАО «Томскгазпром»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на выполнение комплекса кадастровых и иных работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под следующими объектами: линейная часть газопровода "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", сооружение-конденсатопровод "Северо-Васюганское ГКМ - Мыльджинское ГКМ", ВЛ 6кВ участок 1, ВЛ 6кВ участок 2, резервная нитка конденсатопровода для нужд ОАО «Томскгазпром»
Начальная цена
1 579 426,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.