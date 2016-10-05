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Номер извещения
31604103108
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052982/МежрегионГ
Наименование закупки
Осуществление функции заказчика-застройщика по разработке инвестиционного проекта в Курганской области по Программе газификации регионов РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-57-18
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пляшкина Наталия Александровна
Место рассмотрения предложений
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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Осуществление функции заказчика-застройщика по разработке инвестиционного проекта в Курганской области по Программе газификации регионов РФ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 18:00 GMT +305.10.2016 18:0005.10.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103108Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление функции заказчика-застройщика по разработке инвестиционного проекта в Курганской области по Программе газификации регионов РФ197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 18:0005.10.2016 18:0005.10.2016 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604103108Дата и время вскрытия заявок Осуществление функции заказчика-застройщика по разработке инвестиционного проекта в Курганской области по Программе газификации регионов РФ197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А
Подведение итогов не позднее
17.11.2016 18:0017.11.2016 18:0017.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103108Подведение итогов не позднее Осуществление функции заказчика-застройщика по разработке инвестиционного проекта в Курганской области по Программе газификации регионов РФ197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.11.201617.11.2016 18:0017.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103108Подведение итогов не позднее Осуществление функции заказчика-застройщика по разработке инвестиционного проекта в Курганской области по Программе газификации регионов РФ197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осуществление функции заказчика-застройщика по разработке инвестиционного проекта в Курганской области по Программе газификации регионов РФ
Начальная цена
1 203 148,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Отсутствуют
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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