Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (0001/16/4.2/0061608/ГПК/ЗП/ГОС/Э/15.09.2016)

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (0001/16/4.2/0061608/ГПК/ЗП/ГОС/Э/15.09.2016)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2016 12:0023.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103188Дата и время окончания срока приема заявок Общезаводское оборудование117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604103188

    Уникальный номер закупки

    16/4.2/0061608/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (0001/16/4.2/0061608/ГПК/ЗП/ГОС/Э/15.09.2016)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2016 18:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Док-ция 61608 смсп.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-53-42

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Общезаводское оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2016 12:00 GMT +323.09.2016 12:0023.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103188Дата и время окончания срока приема заявок Общезаводское оборудование117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2016 10:2526.09.2016 10:2526.09.2016 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604103188Дата и время вскрытия заявок Общезаводское оборудование117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 19:0030.09.2016 19:0030.09.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103188Подведение итогов не позднее Общезаводское оборудование117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 19:0030.09.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103188Подведение итогов не позднее Общезаводское оборудование117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Общезаводское оборудование

    Начальная цена

    186 576 873,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол сварщика ССМ-1200-Н12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Аппарат сварочный ДС 250.33 ТТ395-00-612 в составе: земляной кабель - 1шт; силовой кабель с электрододержателем - 1шт; пульт ДУ-1шт, с аттестацией НАКС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Аппарат сварочный ДС 250.33 ТТ395-00-612 в составе: земляной кабель - 1шт; силовой кабель с электрододержателем - 1шт; пульт ДУ-1шт, с аттестацией НАКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Аппарат сварочный Fujikura FSM 80S KIT A в комплекте со скалывателем СТ-30А, АКБ - BTR-09,кабелем для зарядки АКБ - DCC-18, жестким кейсом для транспортировки и комплектом запасных электродов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Инвертор TSI Nova EPC-48V-230Vac Pack-30 (содержит: системный центр TSI Nova, высота 1U; контроллер T1S) Инверторный модуль TSI-EPC-48V-230Vac Module-10 - 3шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Станок вертикально-расточный специальный ГАКС-Л-7-50/800С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Аппарат сварочный ДС-400.33М (ТТ 446-00-Н для сварки покрытыми электродами ММА в комплекте): 1. пульт ДУ с кабелем 25м; 2. кабель с электрододержателем 25м; 3. комплект с зажимом заземления 25м; 4. комплект амортизаторов; 5. НАКС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Аппарат сварочный ДС315АУ.33 ТТ-356-00-Н для сварки покрытыми электродами ММА Комплектация: 1.горелка TIG с кабелем 4м; 2.комплект кабелей для ММА 6мм; 3.принудительный блок охлаждения;4. дополнительный комплект ЗИП 5. тележка транспортная ТС-1;6. НА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Аппарат сварочный ДС 400.33 УКП с ПМ-4.33 (закрытого типа) ТТ359-00-Н для сварки сплошной и самозащитной проволокой. Комплектация: 1. шлангопакет 25м; 2. горелка для сварки сплошной проволокой 4м; 3. горелка для сварки самозащитной проволокой innersh"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Аппарат сварочный ДС-400.33М (ТТ 446-00-Н для сварки покрытыми электродами ММА в комплекте): 1. пульт ДУ с кабелем 25м; 2. кабель с электрододержателем 25м; 3. комплект с зажимом заземления 25м; 4. комплект амортизаторов; 5. НАКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Резка плазменная ДС 120П.33 1.Резак ручной Т150, шлангопакет 6 м.; 2. Два дополнительным комплекта ЗИП; 3.Осушитель воздуха ТТ390; 4 Установка компрессорная."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Сварка механизированная TIG ДС315АУ.33АРГО с МП АРГО Т 583-00-Н Комплектация:1. горелкка для мех. TIG с кабелем 4 м.;2. шлангопакет 15м;3. дополнительный комплект ЗИП; 4.тележка транспортная ТС-1; 6. НАКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Установка сушки "Кристалл-50С" ПДИР.440310.002ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Подъемник Compact 14 Н раб.-14м., грузоподъемность max.-350 кг. ножничный электрический, самоходный ОЛ № УРВГДО 3-2015 ОНМ Haulotte Group, France"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Источник сварочный ДС 200А.33А в комплекте: пульт ДУ с кабелем 6м - 1шт; горелка для ручной TIG сварки с кабелем 4м - 1шт; кабель с зажимом 6м - 1шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Машина для резки труб Ду 400 - 1400 с ручным приводом "Комета" Ж08А.7920"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Нагнетатель высоковязких материалов автоматический НВМа-500м"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Сварочный аппарат Fujikura FSM 80S KIT A в комплекте со скалывателем СТ-30А, АКБ -BTR-09, кабелем для зарядки АКБ -DCC-18, жестким кейсом для транспортировки и комплектом запасных электродов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Верстак Gedore BR 1500 LH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Стол для плазменной и газовой резки СР 15-30-100, рабочая зона резки 1500х3000мм.Резка и укладка металла толщиной до 100мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Центратор для сварки труб Ду 1220 ручной облегченный Ж08А.7992"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Центратор для сварки труб Ду1420 ручной облегченный Ж08А.7985"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Машина для резки труб Ду 400 - 1400 с ручным приводом "Комета" Ж08А.7920"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Титратор автоматический АТП-02. В комплекте программный комплекс для определения общего кислотного числа К1 в нефтепродуктах по ГОСТ 11362-96, ISO 6619-88 и определение кислотного числа сильных кислот К2 в нефтепродуктах по ГОСТ 11362-96, ISO 6619-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Измеритель микровлажности газов ИВГ-1-К-П-Т (измерительный блок), преобразователь ИПВТ-08-02-Д2-ПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 К-П-Т (измерительный блок), преобразователь ИПВТ-08-02-Д1-ПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Термостат ВТ-Р-03, бомбы Рейда БР-01Т-3шт, манометр МТИ-100-2шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Система водоочистки PURELAB Chorus 2 RO/DI ELGA Великобритания 2-14097, Резервуар накопительный для систем PURELAB Chorus на 15л ELGA Великобритания 2-15318, Блок питания для систем водоочистки PURELAB Chorus на ELGA Великобритания 2-13925"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Выпрямитель сварочный инверторного типа "Урал-Мастер 300 исполнение Север", в комплекте: платформа с резиновыми амортизаторами для установки в передвижные единицы; пакет кабелей для РДС (кабель прямой КГ-1х35 30м, кабель обратный КГ-1х35 30м, с элект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Выпрямитель сварочный инверторного типа "Урал-Мастер 300 исполнение Север", в комплекте: платформа с резиновыми амортизаторами для установки в передвижные единицы; пакет кабелей для РДС (кабель прямой КГ-1х35 30м, кабель обратный КГ-1х35 30м, с элект"

    Кол-во: 17

    "Позиция 31"

    "Устройство размагничивания ЛАБС-7К2 в комплекте: блок управления ЛАБС-7К2; индикатор магнитного поля ЛАБС-ИМП / пульт ДУ - 1шт; катушка универсальная 200 - 1420мм - 2шт; удлинители питающего кабеля катушки - 2 компл.; чехол транспортировочный для кат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Лифт пассажирский 4-П1011БМ-800ТАП(Е30)-1,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Агрегат нагревательный ПТ-НН1420 АН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Машина изолировочная, для нанесения рулонных и рулонно-битумных изоляционных материалов, ПТ-НН 1420ИРМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Машина финишной очистки ремонтируемых трубопроводов щеточное ПТ-НН 1420ФО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Машина предварительной очистки трубопроводов ПТ-НН 1420ПО, ф1420 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Аварийный комплект для перестановки шаровых кранов Ж58А.8253"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Вышка-тура алюминиевая ВТА 900. Размер рабочей площадки 0,9х2,0 м.(состоит из двух площадок шириной по 0,45м.) Нормативная нагрузка 200 кгс/м. Высота рабочей зоны, 12,3м. Габаритная высота, 11,3м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Установка абразивоструйная DSG-160 с пультом ДУ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Центратор ЦВ147 внутренний гидравлический для труб Ду 1420мм в комплекте со штангой 36м, и вентилятором"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Установка DSG-200. Пост пескоструйщика. Состав: Установка аброзивоструйная напорного типа DSG-200 (Объем емкости -200л); Пневмоуправляемый затвор; Сопло; Рукав абразивоструйный; Охладитель сжатого воздуха с резервуаром 100 л с коалесцентным фильтром;"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Нагнетатель высоковязких материалов автоматический НВМа-500м"

    Кол-во: 26

    "Позиция 43"

    "Таль электрическая канатная Т 320-511(6)2В-1ПТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Установка плазменной резки СП15/30М; размеры рабочей зоны по оси X-1,6 м; по оси Y-3,0 м; метод резки-плазменный; головки для обработки -плазменная; Комплектация: 1. Портальная установка СП15/30М (разборная конструкция, двухсторонний привод, системы "

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Инверторный сварочный источник ВД-306Ф с комплектом сварочных кабелей 25 м и аттестацией НАКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Электроводонагреватель накопительный Ariston ABS ANDRIS LUX 10 ОR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Водонагреватель накопительный Ariston Platinum SI 300 T 6кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Нагнетатель высоковязких материалов НВМа-500м, автоматический, ТУ 4834-001-60565518-09"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Электроводонагреватель накопительный Stiebel Eltron SH 30 S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Выпрямитель сварочный ВС-600С с аттестацией НАКС; в комплекте: подающий механизм ПДГО-601С с аттестацией НАКС - 1шт; кабель прямой сварочный со вставками (КГ 1х50), 20 м - 1шт; кабель обратный сварочный с зажимом заземления на 400А (КГ 1х50), 20 м - "

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-1202С У3 в комплекте с: Балластный реостат РБ-306 - 8шт; Кабель прямой сварочный со вставками (КГ 1х50), 20м - 8шт; Кабель обратный сварочный с зажимом заземления на 400А (КГ 1х50), 20м - 8шт; Кабель прямой сва"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Источник плазменный Powermax 85 400 В (ручная резка) в комплекте с горелкой в сборе (длина кабеля 7,6м), кабель заземления, с зажимом, 85А, 7,5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Подъемник механический телескопический монтажный ТЕМП-Н12 грузоподъемность 100кг, высота подъема 12м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Печь муфельная МИМП-3П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Сварочный аппарат Fujikura FSM 80S KIT A в комплекте со скалывателем СТ-30А, АКБ -BTR-09, кабелем для зарядки АКБ -DCC-18, жестким кейсом для транспортировки и комплектом запасных электродов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Нагнетатель высоковязких материалов ШПРИЦ-700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Установка абразивоструйная DSG-250 с пультом ДУ, с комплектом запасных сопел из карбида бора мм 6,5; 7,9; 9,5; 11,1, комплектом защитой оператора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Механизм подающий ПДГО-511 У3.1 для ВД-306ДК с аттестацией НАКС, для подачи сварочной проволоки закрытого типа, собранный на усиленной раме, напряжение питающей сети 27 В, частота 50Гц, номинальный сварочный ток 500 А (при ПВ-100%), вес кассеты сваро"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Выпрямитель сварочный ВД-506ДК в комплекте с пультом ДУ и комплектом сварочных кабелей длиной 30 м (кабель прямой сварочный с электрододержателем 30м, кабель обратный с магнитным контактом 30 м, кабель управления 30 м) и аттестацией НАКС."

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Стол сварочно-сборочный ССМ-01-02. Габаритные размеры стола (мм)-1745х1200х640"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Установка получения воды аналитического качества УПВА-25 (три ступени очистки) производительность 25 л/ч исполнение напольное, комплект ЗИП на 3 года. Опросный лист ОЛ № 14-52-0535-021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Место поверителя АРМ-5 комплектация в соответствии с опросным листом №15-52-0214-008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Место поверителя АРМ-4 комплектация в соответствии с опросным листом №15-52-0214-007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Место поверителя АРМ-3 комплектация в соответствии с опросным листом №15-52-0214-006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Место поверителя АРМ-1 комплектация в соответствии с опросным листом №15-52-0214-005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Водонагреватель электрический накопительный AEG EWН 15 MINI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Водонагреватель электрический проточный Thermex Stream 700 Chrome"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Аппарат сварочный автоматический Fujikura FSM-80S KIT A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Аппарат плазменной резки УВПР-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Комплект оборудования ТТ318-М2 для механизированной сварки самозащитной проволокой (источник тока (1шт) и подающий механизм (1шт)) в исполнении "Север", с комплектом ЗИП ТТ318-09-К-1, с аттестацией НАКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Минилаборатория Baltech OA-5000 в кейсе полный комплект для контроля состояния масла с целью определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации и детектирования наличия износа оборудования."

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Лаборатория буровых растворов ЛБР-3 в комплекте: вискозиметр ВБР-2 (сито, воронка, кружка); прибор ВМ-6; цилиндр стабильности ЦС-2; ареометр АБР-1; отстойник ОМ-2; цилиндр с носиком 100 мл; емкость 0,5 л. для масла; кружка мерная 1л. со шкалой; бума"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Печь муфельная LOIP LF-7/11-G2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Платформа нагревательная ПМД - 6002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Генератор кислорода Кулон-10К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Охладитель циркуляционный LAUDA Microcool MC 600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Нагнетатель ручной для смазки и уплотнительной пасты 300 кг/см2 Ж58А.8009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Траверса ТРВ-251 г/п 25,0т"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Аппарат сварочный ДС 315АУ.33 инверторного типа с комплектом для РАД и ЗИП на 200 стыков Ду 219мм. Аттестация НАКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Аппарат сварочный ДС 250.33 ТТ395-00-612 в составе: земляной кабель - 1шт; силовой кабель с электрододержателем - 1шт; пульт ДУ-1шт, с аттестацией НАКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Бидистиллятор Stuart Aquatron A4000D напряжение 220-240В, мощность 6кВт, 50/60Гц, расход воды 2л/мин, производительность 4л/час."

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Лебедка электрическая марки ТЛ-10А гр.10 тонн. Характеристики: электродвигатель мощность – 11 кВт., расчетная скорость навивки каната на первом слое – 0,053 м/с, расчетная канатоемкость барабана – 300 метров."

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Комплекс ультразвуковой очистки фильтров "Кристалл-50Ф" в комплекте: установка У3 очистки водным раствором ТМС "Кристалл-50" -1шт; сушильный шкаф объемом 80л -1шт; устройство вращения ФЭ -1шт; прибор контроля ФЭ (ПКФ) -1шт; ванна замачивания -1шт; во"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Аппарат сварочный KIWI-6150 в комплекте: скалыватель - 1шт; сетевой шнур - 1шт; зарядное устройство - 1шт; аккумуляторная батарея - 2шт; запасные электроды - 1 компл.; лоток для охлаждения КДЗС - 1шт; держатели для волокна - 1 компл.; универсальный "

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Водонагреватель накопительный Ariston ABS PRO ECO PW 150 V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Стенд очистки жидкостей СОГ-913КТВЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Верстак слесарный ВС-2 двухтумбовый габариты 1400х800х1370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Водонагреватель электрический накопительный ABS PRO ECO PW 30V Slim"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Верстак слесарный ВС-2 двухтумбовый габариты 1400х800х1370"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Верстак слесарный ВС-2 двухтумбовый габариты 1400х800х1370"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Стол Сварщика СС исполнение СТА-01-2000 СЕВЕР"

    Кол-во: 15

    "Позиция 93"

    "Стойка приборная универсальная СПУ грузоподъемность 80кг; в комплекте удлинитель сетевой, ремни для фиксации оборудования, полок 3; колес 4; от -50 до +40С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Агрегат сварочный MOSA TS 200 BS/CF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Нагнетатель высоковязких материалов ШПРИЦ-700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Агрегат сварочный АДД-2х2501В У1 на одноосном шасси (ГАЗ-53), с двухпостовым генератором ГД-2х2501 У2, номинальный ток 250А, номинальное напряжение 30В, сварочный ток 30-250А. Со вспомогательным однофазным генератором переменного тока 4кВт. Аттестова"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Мойка автоматическая портальная Maxi Wash Vario Опросный лист 7349.РП.0.003-ТХ.ОЛ.1 инв.№ 110706ж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Выпрямитель сварочный ВД-320КС со встроенным БСН в комплекте c блоком управления БУ-ТИГ (микропроцессорный), автономным блоком водяного охлаждения БВА-02, горелкой сварочной SRF-18W, 4 м, комплектом кабелей: кабель сварочный прямой со вставками 5 м, "

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Электроводонагреватель накопительный ЭВН-12-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Нагнетатель ручной для смазки и уплотнительной пасты 300 кг/см2 Ж58А.8009 - 1шт; Рукав высокого давления Ду 10 Ру 25 Мпа (длина 0,9м) Ж58А.6900-02 - 1шт; Рукав высокого давления Ду 10 Ру 25 Мпа (длина до 4,9м) Ж58А.6900-05 - 1шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Устройство сливное УС-80-1А.УХЛ1 ТУ 3686-051-00217633-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной, г/п 2т, пролет 6м, полная длина 6,6м, в/п 6м, исп. ВБИ (В-1г, Iiа-Т-1) У3, t-40+40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 1тн, Lп-4,5м, L-5,1м, Нп-3м, ВБИ, -20+40гр.С, с талью) Опросный лист 7349.РП.0.019А-МТ.ОЛ1 инв. №111524в от 06.11 г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Электроводонагреватель накопительный Ariston ABS ANDRIS LUX 30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Электрический водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 50 V Slim"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Электрический водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100 V"

    Кол-во: 7

    "Позиция 107"

    "Верстак ВЛ-200-09 МФ с экраном ВЛ-200-Э1, габариты 1304х2000х700мм, максимальная распределенная нагрузка на верстак - 1500кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Установка для гидравлического испытания баллонов ПТС ЦИКЛОН-450"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить