Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стол сварщика ССМ-1200-Н12" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Аппарат сварочный ДС 250.33 ТТ395-00-612 в составе: земляной кабель - 1шт; силовой кабель с электрододержателем - 1шт; пульт ДУ-1шт, с аттестацией НАКС" Кол-во: 5

"Позиция 3" "Аппарат сварочный ДС 250.33 ТТ395-00-612 в составе: земляной кабель - 1шт; силовой кабель с электрододержателем - 1шт; пульт ДУ-1шт, с аттестацией НАКС" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Аппарат сварочный Fujikura FSM 80S KIT A в комплекте со скалывателем СТ-30А, АКБ - BTR-09,кабелем для зарядки АКБ - DCC-18, жестким кейсом для транспортировки и комплектом запасных электродов" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Инвертор TSI Nova EPC-48V-230Vac Pack-30 (содержит: системный центр TSI Nova, высота 1U; контроллер T1S) Инверторный модуль TSI-EPC-48V-230Vac Module-10 - 3шт" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Станок вертикально-расточный специальный ГАКС-Л-7-50/800С" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Аппарат сварочный ДС-400.33М (ТТ 446-00-Н для сварки покрытыми электродами ММА в комплекте): 1. пульт ДУ с кабелем 25м; 2. кабель с электрододержателем 25м; 3. комплект с зажимом заземления 25м; 4. комплект амортизаторов; 5. НАКС" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Аппарат сварочный ДС315АУ.33 ТТ-356-00-Н для сварки покрытыми электродами ММА Комплектация: 1.горелка TIG с кабелем 4м; 2.комплект кабелей для ММА 6мм; 3.принудительный блок охлаждения;4. дополнительный комплект ЗИП 5. тележка транспортная ТС-1;6. НА" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Аппарат сварочный ДС 400.33 УКП с ПМ-4.33 (закрытого типа) ТТ359-00-Н для сварки сплошной и самозащитной проволокой. Комплектация: 1. шлангопакет 25м; 2. горелка для сварки сплошной проволокой 4м; 3. горелка для сварки самозащитной проволокой innersh" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Аппарат сварочный ДС-400.33М (ТТ 446-00-Н для сварки покрытыми электродами ММА в комплекте): 1. пульт ДУ с кабелем 25м; 2. кабель с электрододержателем 25м; 3. комплект с зажимом заземления 25м; 4. комплект амортизаторов; 5. НАКС" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Резка плазменная ДС 120П.33 1.Резак ручной Т150, шлангопакет 6 м.; 2. Два дополнительным комплекта ЗИП; 3.Осушитель воздуха ТТ390; 4 Установка компрессорная." Кол-во: 1

"Позиция 12" "Сварка механизированная TIG ДС315АУ.33АРГО с МП АРГО Т 583-00-Н Комплектация:1. горелкка для мех. TIG с кабелем 4 м.;2. шлангопакет 15м;3. дополнительный комплект ЗИП; 4.тележка транспортная ТС-1; 6. НАКС" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Установка сушки "Кристалл-50С" ПДИР.440310.002ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Подъемник Compact 14 Н раб.-14м., грузоподъемность max.-350 кг. ножничный электрический, самоходный ОЛ № УРВГДО 3-2015 ОНМ Haulotte Group, France" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Источник сварочный ДС 200А.33А в комплекте: пульт ДУ с кабелем 6м - 1шт; горелка для ручной TIG сварки с кабелем 4м - 1шт; кабель с зажимом 6м - 1шт" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Машина для резки труб Ду 400 - 1400 с ручным приводом "Комета" Ж08А.7920" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Нагнетатель высоковязких материалов автоматический НВМа-500м" Кол-во: 7

"Позиция 18" "Сварочный аппарат Fujikura FSM 80S KIT A в комплекте со скалывателем СТ-30А, АКБ -BTR-09, кабелем для зарядки АКБ -DCC-18, жестким кейсом для транспортировки и комплектом запасных электродов" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Верстак Gedore BR 1500 LH" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Стол для плазменной и газовой резки СР 15-30-100, рабочая зона резки 1500х3000мм.Резка и укладка металла толщиной до 100мм" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Центратор для сварки труб Ду 1220 ручной облегченный Ж08А.7992" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Центратор для сварки труб Ду1420 ручной облегченный Ж08А.7985" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Машина для резки труб Ду 400 - 1400 с ручным приводом "Комета" Ж08А.7920" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Титратор автоматический АТП-02. В комплекте программный комплекс для определения общего кислотного числа К1 в нефтепродуктах по ГОСТ 11362-96, ISO 6619-88 и определение кислотного числа сильных кислот К2 в нефтепродуктах по ГОСТ 11362-96, ISO 6619-88" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Измеритель микровлажности газов ИВГ-1-К-П-Т (измерительный блок), преобразователь ИПВТ-08-02-Д2-ПС" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 К-П-Т (измерительный блок), преобразователь ИПВТ-08-02-Д1-ПС" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Термостат ВТ-Р-03, бомбы Рейда БР-01Т-3шт, манометр МТИ-100-2шт" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Система водоочистки PURELAB Chorus 2 RO/DI ELGA Великобритания 2-14097, Резервуар накопительный для систем PURELAB Chorus на 15л ELGA Великобритания 2-15318, Блок питания для систем водоочистки PURELAB Chorus на ELGA Великобритания 2-13925" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Выпрямитель сварочный инверторного типа "Урал-Мастер 300 исполнение Север", в комплекте: платформа с резиновыми амортизаторами для установки в передвижные единицы; пакет кабелей для РДС (кабель прямой КГ-1х35 30м, кабель обратный КГ-1х35 30м, с элект" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Выпрямитель сварочный инверторного типа "Урал-Мастер 300 исполнение Север", в комплекте: платформа с резиновыми амортизаторами для установки в передвижные единицы; пакет кабелей для РДС (кабель прямой КГ-1х35 30м, кабель обратный КГ-1х35 30м, с элект" Кол-во: 17

"Позиция 31" "Устройство размагничивания ЛАБС-7К2 в комплекте: блок управления ЛАБС-7К2; индикатор магнитного поля ЛАБС-ИМП / пульт ДУ - 1шт; катушка универсальная 200 - 1420мм - 2шт; удлинители питающего кабеля катушки - 2 компл.; чехол транспортировочный для кат" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Лифт пассажирский 4-П1011БМ-800ТАП(Е30)-1,0" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Агрегат нагревательный ПТ-НН1420 АН" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Машина изолировочная, для нанесения рулонных и рулонно-битумных изоляционных материалов, ПТ-НН 1420ИРМ" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Машина финишной очистки ремонтируемых трубопроводов щеточное ПТ-НН 1420ФО" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Машина предварительной очистки трубопроводов ПТ-НН 1420ПО, ф1420 мм" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Аварийный комплект для перестановки шаровых кранов Ж58А.8253" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Вышка-тура алюминиевая ВТА 900. Размер рабочей площадки 0,9х2,0 м.(состоит из двух площадок шириной по 0,45м.) Нормативная нагрузка 200 кгс/м. Высота рабочей зоны, 12,3м. Габаритная высота, 11,3м" Кол-во: 5

"Позиция 39" "Установка абразивоструйная DSG-160 с пультом ДУ" Кол-во: 9

"Позиция 40" "Центратор ЦВ147 внутренний гидравлический для труб Ду 1420мм в комплекте со штангой 36м, и вентилятором" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Установка DSG-200. Пост пескоструйщика. Состав: Установка аброзивоструйная напорного типа DSG-200 (Объем емкости -200л); Пневмоуправляемый затвор; Сопло; Рукав абразивоструйный; Охладитель сжатого воздуха с резервуаром 100 л с коалесцентным фильтром;" Кол-во: 8

"Позиция 42" "Нагнетатель высоковязких материалов автоматический НВМа-500м" Кол-во: 26

"Позиция 43" "Таль электрическая канатная Т 320-511(6)2В-1ПТУ" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Установка плазменной резки СП15/30М; размеры рабочей зоны по оси X-1,6 м; по оси Y-3,0 м; метод резки-плазменный; головки для обработки -плазменная; Комплектация: 1. Портальная установка СП15/30М (разборная конструкция, двухсторонний привод, системы " Кол-во: 1

"Позиция 45" "Инверторный сварочный источник ВД-306Ф с комплектом сварочных кабелей 25 м и аттестацией НАКС" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Электроводонагреватель накопительный Ariston ABS ANDRIS LUX 10 ОR" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Водонагреватель накопительный Ariston Platinum SI 300 T 6кВт" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Нагнетатель высоковязких материалов НВМа-500м, автоматический, ТУ 4834-001-60565518-09" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Электроводонагреватель накопительный Stiebel Eltron SH 30 S" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Выпрямитель сварочный ВС-600С с аттестацией НАКС; в комплекте: подающий механизм ПДГО-601С с аттестацией НАКС - 1шт; кабель прямой сварочный со вставками (КГ 1х50), 20 м - 1шт; кабель обратный сварочный с зажимом заземления на 400А (КГ 1х50), 20 м - " Кол-во: 4

"Позиция 51" "Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-1202С У3 в комплекте с: Балластный реостат РБ-306 - 8шт; Кабель прямой сварочный со вставками (КГ 1х50), 20м - 8шт; Кабель обратный сварочный с зажимом заземления на 400А (КГ 1х50), 20м - 8шт; Кабель прямой сва" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Источник плазменный Powermax 85 400 В (ручная резка) в комплекте с горелкой в сборе (длина кабеля 7,6м), кабель заземления, с зажимом, 85А, 7,5м" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Подъемник механический телескопический монтажный ТЕМП-Н12 грузоподъемность 100кг, высота подъема 12м" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Печь муфельная МИМП-3П" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Сварочный аппарат Fujikura FSM 80S KIT A в комплекте со скалывателем СТ-30А, АКБ -BTR-09, кабелем для зарядки АКБ -DCC-18, жестким кейсом для транспортировки и комплектом запасных электродов" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Нагнетатель высоковязких материалов ШПРИЦ-700" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Установка абразивоструйная DSG-250 с пультом ДУ, с комплектом запасных сопел из карбида бора мм 6,5; 7,9; 9,5; 11,1, комплектом защитой оператора" Кол-во: 4

"Позиция 58" "Механизм подающий ПДГО-511 У3.1 для ВД-306ДК с аттестацией НАКС, для подачи сварочной проволоки закрытого типа, собранный на усиленной раме, напряжение питающей сети 27 В, частота 50Гц, номинальный сварочный ток 500 А (при ПВ-100%), вес кассеты сваро" Кол-во: 10

"Позиция 59" "Выпрямитель сварочный ВД-506ДК в комплекте с пультом ДУ и комплектом сварочных кабелей длиной 30 м (кабель прямой сварочный с электрододержателем 30м, кабель обратный с магнитным контактом 30 м, кабель управления 30 м) и аттестацией НАКС." Кол-во: 10

"Позиция 60" "Стол сварочно-сборочный ССМ-01-02. Габаритные размеры стола (мм)-1745х1200х640" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Установка получения воды аналитического качества УПВА-25 (три ступени очистки) производительность 25 л/ч исполнение напольное, комплект ЗИП на 3 года. Опросный лист ОЛ № 14-52-0535-021" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Место поверителя АРМ-5 комплектация в соответствии с опросным листом №15-52-0214-008" Кол-во: 3

"Позиция 63" "Место поверителя АРМ-4 комплектация в соответствии с опросным листом №15-52-0214-007" Кол-во: 3

"Позиция 64" "Место поверителя АРМ-3 комплектация в соответствии с опросным листом №15-52-0214-006" Кол-во: 3

"Позиция 65" "Место поверителя АРМ-1 комплектация в соответствии с опросным листом №15-52-0214-005" Кол-во: 3

"Позиция 66" "Водонагреватель электрический накопительный AEG EWН 15 MINI" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Водонагреватель электрический проточный Thermex Stream 700 Chrome" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Аппарат сварочный автоматический Fujikura FSM-80S KIT A" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Аппарат плазменной резки УВПР-120" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Комплект оборудования ТТ318-М2 для механизированной сварки самозащитной проволокой (источник тока (1шт) и подающий механизм (1шт)) в исполнении "Север", с комплектом ЗИП ТТ318-09-К-1, с аттестацией НАКС" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Минилаборатория Baltech OA-5000 в кейсе полный комплект для контроля состояния масла с целью определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации и детектирования наличия износа оборудования." Кол-во: 5

"Позиция 72" "Лаборатория буровых растворов ЛБР-3 в комплекте: вискозиметр ВБР-2 (сито, воронка, кружка); прибор ВМ-6; цилиндр стабильности ЦС-2; ареометр АБР-1; отстойник ОМ-2; цилиндр с носиком 100 мл; емкость 0,5 л. для масла; кружка мерная 1л. со шкалой; бума" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Печь муфельная LOIP LF-7/11-G2" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Платформа нагревательная ПМД - 6002" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Генератор кислорода Кулон-10К" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Охладитель циркуляционный LAUDA Microcool MC 600" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Нагнетатель ручной для смазки и уплотнительной пасты 300 кг/см2 Ж58А.8009" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Траверса ТРВ-251 г/п 25,0т" Кол-во: 5

"Позиция 79" "Аппарат сварочный ДС 315АУ.33 инверторного типа с комплектом для РАД и ЗИП на 200 стыков Ду 219мм. Аттестация НАКС" Кол-во: 4

"Позиция 80" "Аппарат сварочный ДС 250.33 ТТ395-00-612 в составе: земляной кабель - 1шт; силовой кабель с электрододержателем - 1шт; пульт ДУ-1шт, с аттестацией НАКС" Кол-во: 4

"Позиция 81" "Бидистиллятор Stuart Aquatron A4000D напряжение 220-240В, мощность 6кВт, 50/60Гц, расход воды 2л/мин, производительность 4л/час." Кол-во: 1

"Позиция 82" "Лебедка электрическая марки ТЛ-10А гр.10 тонн. Характеристики: электродвигатель мощность – 11 кВт., расчетная скорость навивки каната на первом слое – 0,053 м/с, расчетная канатоемкость барабана – 300 метров." Кол-во: 1

"Позиция 83" "Комплекс ультразвуковой очистки фильтров "Кристалл-50Ф" в комплекте: установка У3 очистки водным раствором ТМС "Кристалл-50" -1шт; сушильный шкаф объемом 80л -1шт; устройство вращения ФЭ -1шт; прибор контроля ФЭ (ПКФ) -1шт; ванна замачивания -1шт; во" Кол-во: 4

"Позиция 84" "Аппарат сварочный KIWI-6150 в комплекте: скалыватель - 1шт; сетевой шнур - 1шт; зарядное устройство - 1шт; аккумуляторная батарея - 2шт; запасные электроды - 1 компл.; лоток для охлаждения КДЗС - 1шт; держатели для волокна - 1 компл.; универсальный " Кол-во: 2

"Позиция 85" "Водонагреватель накопительный Ariston ABS PRO ECO PW 150 V" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Стенд очистки жидкостей СОГ-913КТВЗ" Кол-во: 3

"Позиция 87" "Верстак слесарный ВС-2 двухтумбовый габариты 1400х800х1370" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 30" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Водонагреватель электрический накопительный ABS PRO ECO PW 30V Slim" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Верстак слесарный ВС-2 двухтумбовый габариты 1400х800х1370" Кол-во: 3

"Позиция 91" "Верстак слесарный ВС-2 двухтумбовый габариты 1400х800х1370" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Стол Сварщика СС исполнение СТА-01-2000 СЕВЕР" Кол-во: 15

"Позиция 93" "Стойка приборная универсальная СПУ грузоподъемность 80кг; в комплекте удлинитель сетевой, ремни для фиксации оборудования, полок 3; колес 4; от -50 до +40С" Кол-во: 2

"Позиция 94" "Агрегат сварочный MOSA TS 200 BS/CF" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Нагнетатель высоковязких материалов ШПРИЦ-700" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Агрегат сварочный АДД-2х2501В У1 на одноосном шасси (ГАЗ-53), с двухпостовым генератором ГД-2х2501 У2, номинальный ток 250А, номинальное напряжение 30В, сварочный ток 30-250А. Со вспомогательным однофазным генератором переменного тока 4кВт. Аттестова" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Мойка автоматическая портальная Maxi Wash Vario Опросный лист 7349.РП.0.003-ТХ.ОЛ.1 инв.№ 110706ж" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Выпрямитель сварочный ВД-320КС со встроенным БСН в комплекте c блоком управления БУ-ТИГ (микропроцессорный), автономным блоком водяного охлаждения БВА-02, горелкой сварочной SRF-18W, 4 м, комплектом кабелей: кабель сварочный прямой со вставками 5 м, " Кол-во: 1

"Позиция 99" "Электроводонагреватель накопительный ЭВН-12-150" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Нагнетатель ручной для смазки и уплотнительной пасты 300 кг/см2 Ж58А.8009 - 1шт; Рукав высокого давления Ду 10 Ру 25 Мпа (длина 0,9м) Ж58А.6900-02 - 1шт; Рукав высокого давления Ду 10 Ру 25 Мпа (длина до 4,9м) Ж58А.6900-05 - 1шт" Кол-во: 5

"Позиция 101" "Устройство сливное УС-80-1А.УХЛ1 ТУ 3686-051-00217633-2006" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной, г/п 2т, пролет 6м, полная длина 6,6м, в/п 6м, исп. ВБИ (В-1г, Iiа-Т-1) У3, t-40+40" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 1тн, Lп-4,5м, L-5,1м, Нп-3м, ВБИ, -20+40гр.С, с талью) Опросный лист 7349.РП.0.019А-МТ.ОЛ1 инв. №111524в от 06.11 г" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Электроводонагреватель накопительный Ariston ABS ANDRIS LUX 30" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Электрический водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 50 V Slim" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Электрический водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100 V" Кол-во: 7

"Позиция 107" "Верстак ВЛ-200-09 МФ с экраном ВЛ-200-Э1, габариты 1304х2000х700мм, максимальная распределенная нагрузка на верстак - 1500кг" Кол-во: 1