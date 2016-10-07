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Номер извещения
31604103075
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055790/ДКраснодар
Наименование закупки
Услуги по охране объектов ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2017-2019 гг. (8 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33463
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
tender@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мануйлова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
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Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Краснодарский участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление технологического транспорта и специальной техники".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 10:00 GMT +307.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103075Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Краснодарский участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление технологического транспорта и специальной техники".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 11:0007.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604103075Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Краснодарский участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление технологического транспорта и специальной техники".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 00:0021.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Краснодарский участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление технологического транспорта и специальной техники".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Краснодарский участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление технологического транспорта и специальной техники".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Краснодарский участок филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - Управление технологического транспорта и специальной техники".
Начальная цена
7 434 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Краснодар".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 10:00 GMT +307.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103075Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Краснодар".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 11:0007.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604103075Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Краснодар".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 00:0021.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Краснодар".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Краснодар".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Краснодар".
Начальная цена
3 717 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Петровская автоколонна УТТ и СТ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 10:00 GMT +307.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103075Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Петровская автоколонна УТТ и СТ".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 11:0007.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604103075Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Петровская автоколонна УТТ и СТ".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 00:0021.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Петровская автоколонна УТТ и СТ".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Петровская автоколонна УТТ и СТ".
Начальная цена
3 717 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Профилакторий на 100 мест".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 10:00 GMT +307.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103075Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Профилакторий на 100 мест".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 11:0007.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604103075Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Профилакторий на 100 мест".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 00:0021.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Профилакторий на 100 мест".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Профилакторий на 100 мест".
Начальная цена
814 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Производственная зона РМЦ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 10:00 GMT +307.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103075Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Производственная зона РМЦ".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 11:0007.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604103075Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Производственная зона РМЦ".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 00:0021.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Производственная зона РМЦ".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Производственная зона РМЦ".
Начальная цена
1 115 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Вуктыльское отделение Учебно-производственного комплекса Учебно-производственного центра при администрации ООО "Газпром добыча Краснодар".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 10:00 GMT +307.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103075Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Вуктыльское отделение Учебно-производственного комплекса Учебно-производственного центра при администрации ООО "Газпром добыча Краснодар".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 11:0007.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604103075Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Вуктыльское отделение Учебно-производственного комплекса Учебно-производственного центра при администрации ООО "Газпром добыча Краснодар".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 00:0021.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Вуктыльское отделение Учебно-производственного комплекса Учебно-производственного центра при администрации ООО "Газпром добыча Краснодар".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Вуктыльское отделение Учебно-производственного комплекса Учебно-производственного центра при администрации ООО "Газпром добыча Краснодар".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Вуктыльское отделение Учебно-производственного комплекса Учебно-производственного центра при администрации ООО "Газпром добыча Краснодар".
Начальная цена
1 115 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Авиакасса".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 10:00 GMT +307.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103075Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Авиакасса".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 11:0007.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604103075Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Авиакасса".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 00:0021.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Авиакасса".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Авиакасса".
Начальная цена
283 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Сопровождение ТМЦ при транспортировке автомобильным транспортом".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 10:00 GMT +307.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604103075Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Сопровождение ТМЦ при транспортировке автомобильным транспортом".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 11:0007.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604103075Дата и время вскрытия заявок Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Сопровождение ТМЦ при транспортировке автомобильным транспортом".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 00:0021.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Сопровождение ТМЦ при транспортировке автомобильным транспортом".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 00:0021.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604103075Подведение итогов не позднее Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Сопровождение ТМЦ при транспортировке автомобильным транспортом".г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по охране объекта ООО "Газпром добыча Краснодар" - "Сопровождение ТМЦ при транспортировке автомобильным транспортом".
Начальная цена
283 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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