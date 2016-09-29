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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604102917
Уникальный номер закупки
16/2.2/0050710/ГКосмСист
Наименование закупки
Поставка комплектующего оборудования и материалов для изготовления мобильного комплекса видеоконференцсвязи (МК ВКС) для нужд ОАО «Газпром космические системы» 0001/16/2.2/0050710/ГКосмСист/ЗП/ГОС/Э/15.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-52-69
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Спутниковые модемы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 10:00 GMT +329.09.2016 10:0029.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604102917Дата и время окончания срока приема заявок Спутниковые модемы117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:3029.09.2016 11:3029.09.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604102917Дата и время вскрытия заявок Спутниковые модемы117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 21:0030.09.2016 21:0030.09.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604102917Подведение итогов не позднее Спутниковые модемы117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спутниковые модемы
Начальная цена
19 799 999,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Отсутствуют
61.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Мобильные антенные системы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 10:00 GMT +329.09.2016 10:0029.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604102917Дата и время окончания срока приема заявок Мобильные антенные системы117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:3029.09.2016 11:3029.09.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604102917Дата и время вскрытия заявок Мобильные антенные системы117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 21:0030.09.2016 21:0030.09.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604102917Подведение итогов не позднее Мобильные антенные системы117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мобильные антенные системы
Начальная цена
3 761 999,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Отсутствуют
61.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Блоки преобразователей частоты-усилителя мощности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 10:00 GMT +329.09.2016 10:0029.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604102917Дата и время окончания срока приема заявок Блоки преобразователей частоты-усилителя мощности117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:3029.09.2016 11:3029.09.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604102917Дата и время вскрытия заявок Блоки преобразователей частоты-усилителя мощности117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 21:0030.09.2016 21:0030.09.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604102917Подведение итогов не позднее Блоки преобразователей частоты-усилителя мощности117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блоки преобразователей частоты-усилителя мощности
Начальная цена
7 919 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Отсутствуют
61.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Компьютерная техника (Ноутбук и Анализатор спектра)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 10:00 GMT +329.09.2016 10:0029.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604102917Дата и время окончания срока приема заявок Компьютерная техника (Ноутбук и Анализатор спектра)117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:3029.09.2016 11:3029.09.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604102917Дата и время вскрытия заявок Компьютерная техника (Ноутбук и Анализатор спектра)117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 21:0030.09.2016 21:0030.09.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604102917Подведение итогов не позднее Компьютерная техника (Ноутбук и Анализатор спектра)117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компьютерная техника (Ноутбук и Анализатор спектра)
Начальная цена
1 215 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Отсутствуют
61.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Шкафы-контейнеры для монтажа оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 10:00 GMT +329.09.2016 10:0029.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604102917Дата и время окончания срока приема заявок Шкафы-контейнеры для монтажа оборудования117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:3029.09.2016 11:3029.09.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604102917Дата и время вскрытия заявок Шкафы-контейнеры для монтажа оборудования117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 21:0030.09.2016 21:0030.09.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604102917Подведение итогов не позднее Шкафы-контейнеры для монтажа оборудования117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шкафы-контейнеры для монтажа оборудования
Начальная цена
661 715,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Отсутствуют
61.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Комплексы средств передачи данных и видеотерминального оборудования мобильного "КСПДВО-М"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 10:00 GMT +329.09.2016 10:0029.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604102917Дата и время окончания срока приема заявок Комплексы средств передачи данных и видеотерминального оборудования мобильного "КСПДВО-М"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:3029.09.2016 11:3029.09.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604102917Дата и время вскрытия заявок Комплексы средств передачи данных и видеотерминального оборудования мобильного "КСПДВО-М"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 21:0030.09.2016 21:0030.09.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604102917Подведение итогов не позднее Комплексы средств передачи данных и видеотерминального оборудования мобильного "КСПДВО-М"117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексы средств передачи данных и видеотерминального оборудования мобильного "КСПДВО-М"
Начальная цена
15 404 100,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Отсутствуют
61.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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