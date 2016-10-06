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Номер извещения
31604102195
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052887/МежрегионГ
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопроводов в Ленинградской области (3 этап Высоцк)и по Программе газификации регионов РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-54-95
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михеева Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
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Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопроводов в Ленинградской области (3 этап Высоцк)и по Программе газификации регионов РФ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 17:00 GMT +306.10.2016 17:0006.10.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604102195Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопроводов в Ленинградской области (3 этап Высоцк)и по Программе газификации регионов РФг. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 17:0006.10.2016 17:0006.10.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604102195Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопроводов в Ленинградской области (3 этап Высоцк)и по Программе газификации регионов РФг. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604102195Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопроводов в Ленинградской области (3 этап Высоцк)и по Программе газификации регионов РФг. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.11.201618.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604102195Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопроводов в Ленинградской области (3 этап Высоцк)и по Программе газификации регионов РФг. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопроводов в Ленинградской области (3 этап Высоцк)и по Программе газификации регионов РФ
Начальная цена
10 522 898,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Отсутствуют
41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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