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Номер извещения
31604100708
Уникальный номер закупки
16/2.1/0063462/ДКузнецк
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования дорожной техники и спецтехники для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Почтовый адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Контактный телефон
+7 3842 52-14-98
Факс
+7 3842 52-50-48
Адрес электронной почты
a.kiselev@gazpromdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Ключевые слова:
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Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования дорожной техники и спецтехники для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 12:00 GMT +329.09.2016 12:0029.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604100708Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования дорожной техники и спецтехники для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 12:0029.09.2016 12:0029.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604100708Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования дорожной техники и спецтехники для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 07:0014.10.2016 07:0014.10.2016 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604100708Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования дорожной техники и спецтехники для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 07:0014.10.2016 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604100708Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования дорожной техники и спецтехники для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования дорожной техники и спецтехники для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"
Начальная цена
406 539,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Отсутствуют
45.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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